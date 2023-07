Si trova nel cuore dell’Italia questo deserto suggestivo che ricorda il Sahara e l’Atacama   

Se pensate che i deserti si trovino solo in Africa e Sud America sbagliate. Ne abbiamo vari anche in Italia. In questo articolo vi portiamo alla scoperta di uno di questi, che si trova proprio al centro dello Stivale.

Ci sono luoghi, nel Mondo, che, da tempo immemore, affascinano l’uomo. Uno di questi è il deserto. La sua immensa vastità e il fatto di non riuscire ad orientarsi, sono fattori che intrigano la mente umana. Anche se ostile e di certo non ospitale, il deserto è un luogo che attira moltissimo, anche solo per i meravigliosi paesaggi che regala. In ogni momento della giornata, in base alla luce che cambia di continuo, regala scorci panoramici indimenticabili, specie se si ha la fortuna di viverli in prima persona, e non solo di ammirarli in foto o su Instagram. Quando si parla di deserto, subito viene in mente il Sahara. Tuttavia, per ammirare questo genere di paesaggio, non bisogna per forza fare viaggi molto lunghi. C’è un’isola europea con dune di sabbia. Noi, in Toscana, abbiamo il deserto di Accona. Dunque, si trova nel cuore dell’Italia questo deserto suggestivo.

Visitare il deserto di Accona

Questo particolarissimo territorio si trova in provincia di Siena. Il Deserto di Accona rientra in quell’area meglio nota come le Crete Senesi.

In epoca preistorica, questo luogo era sommerso dal Mar Tirreno. Oggi si presenta come un paesaggio lunare, con rilievi di terra biancastri, denominati “biancane”, che si alternano ai “calanchi”, i solchi provocati dalla forza erosiva dell’acqua.

Il colore che domina la zona dipende dallo strato di argilla che venne a formarsi tra 2,5 e 4,5 milioni di anni fa.

Il deserto di Accona è un paesaggio unico in Italia. Per scoprirlo basta percorrere il sentiero naturalistico “Le Biancane di Leonina”, che offre numerosi punti fotografici.

La Toscana è ricca anche di interessanti borghi da scoprire. Dopo l’esperienza naturalistica alla scoperta del deserto di Accona, il territorio offre numerose altre attrattive.

Nei pressi delle Crete senesi c’è Asciano, un caratteristico centro di epoca medievale, circondato da antiche mura difensive. Monumenti di spicco sono la Basilica di Sant’Agata, la Torre della Mencia e la fontana in Piazza del Grano.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano è il borgo di Trequanda, noto per la Rocca medievale e la Pieve di Santo Stefano a Cennano.

Tra Siena e la Val d’Orcia, vale la pena una sosta a Buonconvento, borgo sempre di epoca medievale, il cui centro storico è racchiuso nella pianta rettangolare della nuova cinta muraria, realizzata in mattoni in cotto.

Se vi affascinano i paesaggi desertici, sarà interessante sapere che in Italia ne abbiamo altri, uno di questi è al sud ed è stato luogo di ambientazione di vari film.