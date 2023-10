Dopo il ribasso iniziato a ridosso del 4 agosto, scadenza annuale di un nostro setuo rosso, oggi gli swing in corso potrebbero far presagire un’ imminente inversione rialzista. Nonostante si ravvisino importanti divergenze positive, non è ancora acclarata questa inversione e i rischi sono ancora elevati. Da oggi fino a venerdì, tutti i mercati azionari internazionali si giocheranno una partita importante. Quale direzione prenderanno? Infatti, si dovrà fare chiarezza dopo il tentativo di rimbalzo iniziato a ridosso del 6 agosto, setup mensile. Wall Street riparte al rialzo da oggi in poi? Non è ancora detto ma andiamo a capire come comportarsi e quali sono i livelli da monitorare per avere una guida attendibile.

Quadro macroeconomico

Fino a qualche settimana fa molti guardando alla curva dei rendimenti preventivavano una severa recessione alle porte. Noi più volte abbiamo espresso qualche dubbio, non solo per i calcoli di probabilità ma anche perchè ritenevamo che i dati marcoeconomici (predittivi e contingenti) pubblicati di volta in volta, stessero dando indicazioni per un soft landing.

Quello che accade sembra andare in questa direzione. Inoltre, l’epoca dei tassi al rialzo potrebbe essere terminata, frattanto l’inflazione sembra dare indicazioni di abbassarsi verso livelli che potrebbero far presagire un ritorno verso area 2% nei prossimi 24 mesi.

Questo dovrebbe essere benzina sul fuoco per i mercati azionari e il rialzo pluriennale che attendiamo fino al 2027.

Wall Street riparte al rialzo da oggi in poi? Questi sono i livelli più importati per oggi e i prossimi giorni

La seduta di contrattazione del giorno 13 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.670,29

Nasdaq C.

13.407,24

S&P500

4.327,78.

I livelli da monitorare con attenzione sono i minimi di venerdì 13 ottobre. Una loro mancata tenuta in chiusura di seduta potrebbe far partire un forte ribasso. Invece, in caso positivo diventerebe maggiore la probabilità di una partenza al rialzo. Fra oggi e domani capiremo lo stato dei luoghi e cosa potrebbe accadere.

Non ci resta che attendere.

Lettura consigliata

3 errori da evitare nel contratto d’affitto che sono spesso causa di controversie, ecco quali sono