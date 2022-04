Il mese di aprile prosegue, e qualcuno potrebbe chiedersi che cosa ci aspetta da qui alla fine del mese. Possiamo quindi chiedere consiglio all’oroscopo, che studia i movimenti degli astri e ci fornisce qualche utile indicazione. Ci sono due segni che finiranno il mese di aprile davvero in maniera fantastica, ma purtroppo il mese di maggio non inizierà con la stessa fortuna.

Prepariamoci, dunque, a un fine aprile con il botto per questi segni e a un maggio che parte in salita.

La fortuna sale e scende

Partiamo con il Gemelli, che a fine mese non crederà ai propri occhi. Riceverà una splendida sorpresa, probabilmente dal punto di vista lavorativo, davvero del tutto inaspettata. Potrebbe succedere una cosa così: il Gemelli arriva in ufficio e lo convocano d’urgenza nell’ufficio del capo. Si preoccupa subito ma, non appena si siede di fronte al suo superiore, riceve la notizia che sarà promosso. Tutta la tensione viene rilasciata, lasciando il posto alla gioia.

Cosa potrebbe quindi andare storto più avanti? Purtroppo, dal punto di vista personale le cose potrebbero non andare benissimo. Ad esempio, la promozione potrebbe portare a maggiori responsabilità, più lavoro, e quindi meno tempo passato con il partner o con la famiglia. Insomma, ci saranno dei lati negativi dopo l’ottima sorpresa professionale, e arriveranno probabilmente all’inizio di maggio.

Fine aprile con il botto per questi due segni zodiacali, ma maggio partirà con il piede sbagliato

Proseguiamo con il Pesci, che passerà un gran fine mese dal punto di vista relazionale. Ci aspettiamo tante nuove amicizie, soprattutto attorno al 27 aprile, quando Venere e Nettuno si incontreranno per dare al Pesci una grande spinta e spigliatezza sociale.

Questo lo porterà a nuove amicizie e forse a un nuovo partner, ma non è tutto oro quello che luccica. Il Pesci passerà tantissimo tempo in compagnia, ma dedicherà troppo poco tempo a stare un po’ con se stesso e rilassarsi un po’. Quindi, tutta questa vita sociale rischia di durare poco e di portarlo in breve tempo a consumare tutte le sue energie.

Probabilmente se ne accorgerà a sue spese, quando magari il suo rendimento lavorativo calerà a picco a causa delle ore piccole che continua a fare con gli amici. Insomma, è molto importante che mantenga il giusto bilanciamento tra vita privata e lavorativa, per evitare brutte sorprese e delle grosse ramanzine dai superiori.

