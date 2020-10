La risposta alla domanda del titolo potrebbe essere “bene, grazie”. Nel senso che con una cifra del genere in banca non si vivrebbe certamente male. Ma noi intendiamo quel “come” nel senso di come riuscire ad arrivarci a quel milione di euro, per poi vivere di rendita, appunto. Come vivere di rendita con un milione di euro in banca, quindi?

Partiamo da un altro assunto velocissimo, però, che è come comportarsi qualora si riuscisse davvero ad avere un milione di euro in banca. A quel punto varrebbe la legge del 4%. Cioè ritirare al massimo il 4% da questa cifra, che nel frattempo dovrebbe produrre almeno il 4% l’anno come interessi e/o dividendi.

Detto questo, che è già molto importante, passiamo al resto. Come arrivare a quel milione di euro? Piuttosto semplice. Basta non fare da soli o lasciare i soldi sul conto corrente o in qualunque altra forma di liquidità. Eh già. Sapete perché? Perché fare da soli non paga. O, per meglio dire, non paga abbastanza. Qui all’ufficio Studi di ProiezionidiBorsa siamo in possesso dei dati dei rendimenti degli ultimi 20 anni sui mercati. E i numeri, come al solito, sono impietosi.

Investire in materie prime, negli ultimi 20 anni ha reso l’1% all’anno. E l’inflazione è stata del 2,2%, il che vuol dire che il rendimento reale è stato negativo di -1,2% all’anno. La liquidità ha fatto +1,7% annuale, il che significa, in termini reali, perdere mezzo punto percentuale di valore sul proprio denaro (almeno) all’anno. L’investimento fai da te ha reso il 2,5% l’anno. Il che lo rende, in termini reali, positivo di un mero +0,3% annuale.

Come vivere di rendita con un milione di euro in banca?

È quindi indubbio che si debba parlare di una vera e propria asset allocation, che ovviamente deve fare leva sulla diversificazione. Diversificazione sia di settori che di mercati che geograficamente parlando. Proprio così, perché i numerini continuano a parlare chiaro. Già una semplice diversificazione solo in azioni e bond, con le prime al 40% e le seconde al 60%, quindi prudente, produce un guadagno del 5,4% annuo, quindi 3,2% reale. Capovolgendo le percentuali, quindi rischiando di più per ottenere di più, si arriva ad una percentuale del 5,6%, cioè 3,4% reale. È ovviamente rivolgendosi alle azioni che la cosa cambia. Anche solo basandosi su quelle americane, si avrebbe il 6,1% annuo. Cioè il 3,9% reale. Ci siamo quasi.

La domanda del titolo era come vivere di rendita con un milione di euro in banca. La risposta può essere solo che ci vuole un’asset allocation ben fatta e diversificata per arrivare a quel milione di euro in banca. Ma soprattutto a goderseli, perché i soldi, come è evidente, non si moltiplicano da soli. Ma vanno ben investiti e, quest’investimento va fatto per tempo. Prima si inizia ad investire, e meglio è. Ovviamente, più si investe e prima si arriverà ad avere quel milione di euro.

Volete la riprova? Bastano 93.500 euro, con 100 euro al mese per 37 anni, per arrivare a 1.001.924,80, di cui 864.024,80 saranno di interessi nel corso degli anni. E tutto questo grazie alla magia dell’interesse composto, di cui abbiamo parlato più volte su queste pagine. Se iniziate a risparmiare ed investire a 25 anni, andrete in pensione milionari a 67.