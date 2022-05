Come visualizzare i messaggi che il mittente ha eliminato da WhatsApp, Messenger e altri sistemi di messaggistica con 2 tecniche semplici e veloci

Sarà capitato a molti di noi di ricevere messaggi che poi venivano cancellati dal mittente. Questo potere di revoca, concesso da un po’ di tempo, talvolta crea nel destinatario rabbia o voglia di sapere. Il destinatario, infatti, rimane a bocca asciutta, perché non potrà mai più conoscere il contenuto di quel messaggio. Ciò in quanto l’unica cosa che compare è la scritta: “questo messaggio è stato eliminato”. Allora, ci chiederemo se esistano degli escamotage per riportare a galla il contenuto disperso e colmare la nostra curiosità. Ebbene sì, ci sono delle procedure che consentono di recuperare i messaggi cancellati dalle chat. Due di essi sono: il monitoraggio delle notifiche e il ripristino del backup delle chat. Si tratta di tecniche semplici e alla portata di tutti, che non richiedono conoscenze informatiche particolari. Ma vediamo come funzionano.

Tecniche per recuperare i messaggi cancellati da WhatsApp

Ebbene, il nostro scopo è quello di recuperare i messaggi che l’interlocutore ha cancellato e che non siamo riusciti a visualizzare. Ecco, quindi, che spiegheremo come visualizzare i messaggi che l’altro ha eliminato da WhatsApp, Messenger e altri sistemi di messaggistica istantanea. Il primo procedimento consiste nell’avvalersi di un’app di terze parti che utilizza il monitoraggio delle notifiche. Il secondo metodo, invece, è rappresentato dal più classico ripristino tramite backup. Partiamo dal primo metodo. Per recuperare i messaggi eliminati, tramite il monitoraggio delle notifiche, occorrerà avvalersi di una app capace di memorizzarle. Per gli smartphone Android, una delle più utilizzate è denominata WhatsRemoved+. Essa permette di salvare il contenuto dei messaggi ricevuti appena dopo la comparsa della notifica ad essi relativa. In questo modo, i messaggi potranno essere visualizzati anche dopo la rimozione da parte del mittente.

Come visualizzare i messaggi che il mittente ha eliminato da WhatsApp, Messenger e altri sistemi di messaggistica con 2 tecniche semplici e veloci

Le app come quella indicata funzionano solamente se il dispositivo riceve la notifica, prima dell’effettiva cancellazione del messaggio. Quindi, occorre assicurarsi che le notifiche di WhatsApp non siano disabilitate. Ciò in quanto il contenuto del messaggio perso si recupera esattamente da queste ultime. Nel caso, invece, si disponga di un iPhone, purtroppo non si potrà utilizzare lo stesso metodo, a causa delle restrizioni imposte da iOS. Quindi, non c’è una app per visualizzare i messaggi cancellati dal mittente successivamente all’invio. Pertanto, l’unica modalità percorribile, per poter recuperare i contenuti eliminati, è quella di ricorrere al ripristino del backup della chat. Si dovrà, in particolare, fare riferimento a quello compiuto in un momento precedente a quello della cancellazione della chat.

