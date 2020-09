Come vincere al lotto con il giorno di nascita, oroscopo e smorfia? Le vincite al lotto sono sempre legate al fattore fortuna. Ma ciò nonostante c’è chi si affida alla numerologia ed alla cabala per centrare un ambo. Oppure un bel terno. Su come vincere al lotto c’è inoltre un’altra cosa importante da precisare. Ed è quella di prendere sempre il lotto come un gioco e non come un modo per fare soldi. E quindi bisogna giocare al lotto sempre con moderazione.

Come vincere al lotto con il metodo del giorno di nascita e oroscopo

Su come vincere al lotto con il giorno di nascita, oroscopo e smorfia andiamo per ordine. Quello del giorno di nascita e dell’oroscopo su come vincere al lotto è un metodo molto semplice.

In pratica si ricavano dei numeri da giocare in base alla propria data di nascita ed al segno zodiacale. Da questa combinazione, come sorta di oroscopo, gli esperti di lotto e di congiunzioni astrali propongono dei numeri. Sono numeri da giocare al lotto che tengono proprio dell’influsso delle stelle. Il metodo chiaramente non è scientifico e non assicura alcuna vincita.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La smorfia napoletana per vincere interpretando i sogni

Per vincere al lotto c’è chi invece si affida alla cosiddetta smorfia. La più nota per trovare i numeri giusti è la smorfia napoletana. Si tratta di un metodo che mira ad associare ai numeri del lotto l’interpretazione dei sogni. Per giocare e per vincere al lotto la smorfia napoletana è come una sorta di vocabolario. E questo perché ad ogni persona, oggetto o azione sognata corrisponde un numero da giocare.

Sul web ci sono addirittura degli applicativi online che permettono di interpretare i sogni. Si descrive il sogno e l’applicativo restituisce i numeri. O il numero da giocare al lotto. Potendo scegliere la smorfia napoletana che è quella classica. Ma c’è pure la cosiddetta smorfia moderna che è una sintesi di tutte le smorfie. Quelle conosciute e tramandate nel tempo in Italia.