Una delle tradizioni più antiche è quella di iniziare il nuovo anno assistendo ad un bel concerto di musica classica.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo amanti della musica classica, ne abbiamo parlato spesso nelle nostre rubriche.

La più chic delle tradizioni di Capodanno

In tempi diversi da questo, molte persone raggiungevano i teatri più prestigiosi per iniziare il nuovo anno sulle note di qualche celebre compositore. Quando andiamo a un concerto di musica classica o di lirica, l’ascolto delle meravigliose composizioni ed esecuzioni non è tutto. Il fascino di essere in un evento mondano è grande ed è una esperienza da fare almeno una volta nella vita e che consigliamo a chiunque.

In attesa di comprare i biglietti per vedere il concerto di Capodanno prossimo di persona, in qualche teatro prestigioso, quest’anno dobbiamo accontentarci di vederlo in televisione. Qui vi spiegheremo dove potremo assistere al tradizionale concerto.

Come vedere il tradizionale concerto di Capodanno

Il primo dell’anno potremo assistere comodamente da casa nostra ai più classici e prestigiosi dei concerti: quello di Vienna e quello della Fenice di Venezia.

Il concerto di Venezia, diretto dall’inglese Daniel Harding, sarà trasmesso su Rai1 a partire dalle 12:20. Tra i musicisti presenti ci saranno due giovani protagonisti: il soprano italiano Rosa Feola e il tenore basco Xabier Anduaga.

Il concerto dei Wiener Philharmoniker verrà trasmesso su Rai2 a partire dalle 13:30 e diretto dal Maestro Riccardo Muti. Il concerto andrà in onda in differita, se invece si vuole assistere all’evento in diretta bisogna comprare il biglietto.

In entrambi i concerti non sarà presente il pubblico in sala, per ovvie ragioni. Per chi non possiede un televisore sarà possibile assistere a questo importante evento sulla piattaforma di streaming gratuita RaiPlay.

Ecco spiegato come vedere il tradizionale concerto di Capodanno, per iniziare il 2021 nel più tradizionale e raffinato dei modi.