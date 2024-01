Il Ftse Mib da inzio anno perde lo 0,5% circa. L’anno scorso invece è stato straordinario con un rendimento di circa il 30%. La parte del leone è stata fatta in gran parte da titoli del settore bancario. Come sarà il nuovo anno? Analizzando i grafici e le divergenze sembra che un obiettivo probabaile potrebbe essere fra 33.500 e 35.000 punti. Sarebbe un bel risultato anche se inferiore allo scorso anno. L’anno 2024, seppure fra le sue incognite sui tassi, economica, guerre in corso ed elezioni importanti, potrebbe essere di continuazione rialzista per i mercati azionari internazionali. E proprio Piazza Affari, sopo un ventennio davvero difficile e in fase discendente potrebbe ritornare a fare la parte del leone. Ci sono sempre azioni che fanno meglio e altre che fanno peggio dell’indice di riferimento. Oggi ci concentriamo su 3 azioni che stanno facendo peggi. Come valutano gli analisti le azioni che sono fra le peggiori da inizio anno del Ftse Mib?

Momento decisivo per i mercati

Siamo entrati in una finestra ciclica dove in base ai nostri calcoli statistici si dovrebbe assistere a una fase ribassista fino al mese di marzo, se non oltre. Le Borse europee (in primis Dax, Eurostoxx e Ftse Mib) stanno mostrando una certa debolezza. Wall Street è imperterrita al rialzo, ma siamo giunti in una settimana che a nostro parere è nodale. Da ora cosa accadrà? La chiusura di questa settimana potrebbe dispiegare effetti fino al nostro setup del 7 marzo.

Come valutano gli analisti le azioni che sono fra le peggiori da inizio anno del Ftse Mib?

Fra i titoli azionari a media e grande capitalizzazione, vediamo Datalogic (-9,47%), Stm (-3,54%) e Tod’s (-9,47%) fra quelli che stanno scendendo di più rispetto all’indice di riferimento. Come mai? Sono oscillazioni che dal punto di vista tecnico sembrerebbero normali: a volte si fa meglio, a volte peggio e i motivi potrebbero essere i più disparati.

Abbiamo letto i giudizi degli analisti sul sito Marketscreener e sono i seguenti:

Datalogic: Accumulate (5 giudizi) con target a 8,38, prezzo attuale in area 6,175.

Stm: Buy (21 giudizi) con target a 57, prezzo attuale in area 40,52.

Tod’s: Hold (15 giudizi) con target a 36,19, prezzo attuale in area 30,88.