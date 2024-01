Il 2023 è stato un anno straordinario per i mercati azionari internazionali. Quasi tutti hanno superato il 20% di performance e in Italia il settore bancario ha visto le principali azioni salire a doppia cifra dopo tantissimi anni di sofferenza. In base ai nostri calcoli statistici fra il 2022 e il 2023 sono stati toccati dei livelli di supporto che potrebbero rimanere inviolati per molti anni, se non per sempre. Ora, i mercati potrebbero salire per diversi anni. In questo contesto, come sono valutate dagli analisti queste azioni del Ftse Mib che scendono da diversi mesi?

Il listino milanese fra supporti e resistenze annuali

Dopo le prime settimane di contrattazione da inizio anno possiamo andare a ritarare già le nostre previsioni annuali riguardanti i prezzi che potrebbero venire toccati al rialzo e al ribasso nel corso dei prossimi mesi.

Cosa faremo?

Il prezzo del Ftse Mib è intorno all’area di 30.350. Da inizio anno ha segnato il minimo a 29.925,99 e il massimo a 30.863,58.

Abbiamo fatto partire delle trend line dal minimo del luglio 2012 e dal massimo dell’aprile 2015 e poi dal maggio 2018. Queste rette sembrerebbero individuare i seguenti supporti/resistenze e obiettivi per l’anno in corso.

Prima resistenza in area 32.450 e poi 35.150.

Primo supporto in area 28.500 e poi 27.500. In base ai nostri calcoli statistici i prezzi per l’anno in corso potrebbero muoversi in questo range.

Come sono valutate dagli analisti queste azioni del Ftse Mib che scendono da diversi mesi?

Ci riferiamo a Brembo.

Brembo, dopo aver segnato un massimo a 14,98 nel giugno 2023, oggi quota intorno al prezzo di 10,83. In base ai nostri calcoli e allo studio dei patterns econdo i criteri dell’analisi tecnica classica, solo un ritorno sopra 11,83 su base trimestrale potrebbe far ripartire la tendenza rialzista di medio lungo termine. Al momento infatti, potrebbero essere alle porte nuove discese.

Saimo andati a leggere sul sito Marketscrreener la valutazioni degli analisti sulle azioni Brembo e sono le seguenti: Accumulate (6 giudizi) con target a 12,97.

