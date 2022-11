Come usare la carta stagnola in lavastoviglie e lavatrice per avere posate pulite e bucato morbido

Tenere la casa in ordine è sempre una gran fatica. Le faccende domestiche sono noiose, richiedono impegno, tempo e non piacciono proprio a nessuno.

Per non parlare, poi, dei problemi e degli inconvenienti che in una casa si verificano di continuo. Ad esempio, potremmo scoprire della muffa sulla parete posizionata dietro all’armadio e di conseguenza trovare i nostri vestiti macchiati e maleodoranti.

Alcune volte, invece, un programma o una temperatura sbagliata della lavatrice potrebbe restringere e infeltrire i nostri maglioni di lana. Per fortuna ci sono dei trucchetti casalinghi in grado di rimediare ai disastri e semplificarci la vita.

Come usare la carta stagnola in lavastoviglie e lavatrice per risolvere un comune problema

Molti di noi utilizzano la lavastoviglie, un elettrodomestico indispensabile e che svolge il lavoro al posto nostro. Ma quante volte al termine del lavaggio ci accorgiamo che le posate sono poco lucide e ancora macchiate?

Purtroppo, questo problema capita molto spesso. La prima cosa che ci viene in mente di fare è quella di cambiare subito il detersivo. Ma in realtà esiste un trucchetto semplicissimo che potrebbe risolvere immediatamente il problema.

Dobbiamo solo utilizzare un prodotto che tutti abbiamo in cucina. Parliamo della carta stagnola. Ci riferiamo proprio ai fogli di alluminio che si usano per conservare gli alimenti. Sembra strano, ma questo prodotto potrebbe esserci di aiuto. Vediamo come.

Basta formare una pallina e posizionarla nel contenitore delle posate. E qui entra in gioco la chimica. Infatti una semplice reazione tra il foglio di alluminio, il bicarbonato contenuto nel detersivo, l’acqua calda e l’acciaio eliminerà lo sporco dalle posate.

Come eliminare le macchie di ruggine

Abbiamo visto come la carta stagnola sia molto utile per eliminare le macchie dalle nostre posate. Ma capita anche molto spesso di trovare coltelli e forchette ricoperti di piccole macchiette di ruggine. Questo succede quando l’acciaio non è di alta qualità.

Se il nostro foglio di alluminio non dovesse risolvere completamente il problema, allora utilizziamo un altro trucchetto casalingo molto efficace. Ci serviranno solo 2 prodotti: mezzo limone e del sale fino. Ecco come procedere.

Prendiamo il sale e distribuiamolo sulla superficie della nostra posata. Utilizziamo il mezzo limone per strofinare. Facciamo attenzione a non sfregare troppo per evitare di graffiare l’acciaio. Ora non ci resta che sciacquare la posata e asciugarla utilizzando un panno morbido.

Un ultimo consiglio. Non buttiamo via il mezzo limone usato, ma utilizziamolo in lavastoviglie. Durante il lavaggio, aiuterà a profumare posate, piatti e bicchieri.

Come ottenere un bucato profumato, morbido e poco sgualcito senza ammorbidente

Non tutti sanno che la carta stagnola potrebbe risolvere anche un problema molto comune in lavatrice. Spesso ci accorgiamo che, terminato il lavaggio, il nostro bucato è poco morbido e per niente profumato.

Non ci resta che usare il foglio di alluminio per risolvere il problema. Infatti, la pallina di alluminio potrebbe favorire il movimento degli indumenti e ridurre l’elettricità statica del bucato. Dobbiamo solo replicare il trucchetto della lavastoviglie. È necessario prendere un pezzo di carta stagnola, schiacciarla con le mani fino ad ottenere una sfera. Ne dovrebbe bastare solo una.

Al termine del lavaggio, il nostro bucato sarà morbido, profumato e poco sgualcito. Senza l’uso di ammorbidenti chimici. Ecco, quindi, come usare la carta stagnola in lavastoviglie e lavatrice.

Naturalmente questi appena descritti sono tutti trucchetti casalinghi che vale la pena di provare e testare.