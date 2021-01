Per chi ama circondarsi delle bellezze della natura pure d’inverno, ecco quali sono le 5 migliori piante per balconi e giardini colorati anche a gennaio. Dai ciclamini alla viola e passando per il calicanto. Ma anche l’erica ed il gelsomino giallo per chi è interessato a giardini colorati e a coprire, per esempio, i muretti o le staccionate.

Ecco quali sono le 5 migliori piante per balconi e giardini colorati anche a gennaio.

Dal ciclamino alla viola

Il ciclamino. Si tratta di uno dei migliori fiori da piantare e da coltivare in inverno. In quanto con i suoi colori, per gli amanti della natura, è in grado davvero di allietare le grigie e spesso buie giornate della stagione fredda. E il tutto fermo restando che quella del ciclamino è una pianta che cresce bene lontana dall’esposizione diretta al sole e, in generale, pure lontana dagli ambienti caldi. Così come per il ciclamino sono da evitare le innaffiature eccessive.

La viola. Le viole, e in particolare la viola cornuta e la viola del pensiero, sono piante in grado di abbellire quasi magicamente il proprio giardino. E questo perché fioriscono, del tutto incuranti della stagione fredda, tra neve e gelo.

Dal calicanto al gelsomino giallo

Il calicanto. Capace di diffondere un profumo intenso, il calicanto è una pianta tipicamente invernale. In quanto fiorisce in pieno inverno tra gennaio e febbraio. La pianta adulta del calicanto, inoltre, è a bassa manutenzione visto che non richiede acqua e nemmeno il concime.

L’erica. Con i suoi stupendi colori, insieme alle viole, l’erica è perfetta per abbellire il giardino d’inverno. E questo perché trattasi di una pianta perenne che, tra l’altro, è molto semplice da coltivare.

Il gelsomino giallo. Per chi ama le piante da giardino che producono vere e proprie cascate di fiori, allora, d’inverno, il gelsomino giallo è di certo una tra le migliori piante ornamentali. Regalando il profumo estivo della natura nel pieno della stagione fredda.