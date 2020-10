L’olio di oliva è sicuramente uno degli alimenti protagonisti della dieta mediterranea. In insalate, pinzimoni, salse e sughi, non può mancare una generosa porzione di olio d’oliva della migliore qualità. Ma se siamo stanchi del solito sapore, ecco qualche suggerimento su come preparare l’olio aromatico in casa!

Possiamo aromatizzarlo con molti ingredienti diversi

Oltre ad usarlo puro, possiamo approfittare della grande versatilità di questo alimento per creare olii aromatici dalle mille sfumature gustative e odorose. Il procedimento per creare in casa un olio aromatico è molto semplice. Il trucco sta nel scegliere gli ingredienti migliori, e soprattutto avere un po’ di pazienza.

Dopo avervi raccontato come produrre la madre dell’aceto in casa per ottenere un delizioso condimento naturale a basso costo, oggi scopriremo come preparare l’olio aromatico in casa.

Per prima cosa dobbiamo scegliere un olio d’oliva della migliore qualità. Non serve recarci in un frantoio storico e costoso. Possiamo trovare dell’olio buono in qualsiasi supermercato, se accettiamo di spendere qualche euro in più al litro.

Sono preferibili gli olii vergini o extravergini rigorosamente spremuti a freddo.

Ora non ci rimane che sbizzarrirci con la fantasia. Possiamo scegliere mille ingredienti profumati per aromatizzare il nostro olio. Per esempio potete creare un olio al rosmarino o al timo, oppure un vivace olio al peperoncino. Molto popolari sono anche gli olii aromatizzati con funghi, dal profumatissimo tartufo, al saporito porcino. Fino alle più umili, ma non meno deliziose, mazze di tamburo.

Come preparare l’olio aromatico in casa

Una volta scelti i nostri ingredienti, meglio se biologici, non ci rimane che procedere all’aromatizzazione dell’olio. Per prima cosa laviamo l’ingrediente con cui aromatizzeremo l’olio e lasciamolo asciugare completamente all’aria. È importante che l’ingrediente sia completamente asciutto perché introducendo dell’acqua potremmo rovinare il sapore del nostro olio.

Scegliamo una bottiglia di vetro scuro, in modo che la luce non alteri o rovini la qualità del contenuto. Riempiamo la bottiglia di olio di oliva, e aggiungiamo l’ingrediente prescelto. Riponiamo in un luogo a temperatura costante e lontano dalla luce solare. Ora non ci rimane che attendere almeno due settimane, prima di stappare la nostra bottiglia e goderci un delizioso olio aromatico fatto in casa.

Buon appetito!