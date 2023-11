Fine settimana in baita, un’alternativa low cost e di charme per fuggire dalla routine della città

Un weekend in baita può essere la soluzione ideale per chi cerca una vacanza diversa, economica e rilassante. Scopri i benefici di soggiornare in una casa di legno immersa nella natura.

In un mondo sempre più frenetico, la ricerca di pace e tranquillità diventa una priorità per molti. D’estate per fuggire dalla città molte famiglie si rifugiano al mare. In inverno la montagna torna a essere protagonista. C’è chi va a sciare, c’è chi fa lunghe passeggiate. E molti scelgono di trascorrere i loro fine settimana in una baita, piuttosto che in un hotel tradizionale. Ma quali sono i vantaggi di questa scelta?

Fine settimana in baita, un rifugio tra le meraviglie della natura

Le baite offrono un’esperienza unica, immersi nella quiete dei boschi o sulle pendici delle montagne. Le caratteristiche di queste abitazioni sono molteplici: spesso costruite in legno, si integrano perfettamente con l’ambiente circostante. Grazie alla loro posizione spesso offrono una vista mozzafiato e la possibilità di vivere a stretto contatto con la natura. Ma non pensiamo alle baite come a luoghi spartani. Oggi queste abitazioni sono dotate di tutti i comfort moderni, pur mantenendo un fascino rustico e autentico.

Vantaggi e benefici: perché scegliere una baita

Vivere in baita è una esperienza totalmente diversa del fine settimana in un hotel. Optare per questa soluzione significa scegliere la libertà. Niente orari fissi per i pasti o per le attività: qui si vive secondo i propri ritmi. Inoltre, le baite sono spesso situate in posizioni strategiche per chi ama le attività all’aperto come escursioni, sci o semplicemente relax nel verde. Il vantaggio principale è la privacy. A differenza degli hotel, qui si può godere di spazi esclusivi senza doversi preoccupare del vicinato.

Quanto costa il sogno?

I costi per affittare una baita possono variare ampiamente a seconda della location e del periodo dell’anno. In generale, si può partire da 50 euro a notte per soluzioni più semplici fino a superare i 150 euro per baite con maggiori servizi e comfort. Abbiamo ipotizzato di prendere una baita in affitto per il ponte dell’immacolata. Al momento della scrittura dell’articolo a Piazzola, in Trentino, abbiamo trovato uno chalet di 70 metri quadri con idromassaggio a 150 euro a notte. In Sicilia a San Giovanni Gemini uno chalet di 40 metri quadri si poteva affittare per 80 euro a notte. Considerando che una baita può ospitare più persone, il prezzo diviso per ospite può risultare molto conveniente, soprattutto se confrontato con le tariffe degli hotel.

In conclusione, un fine settimana in baita è un’opzione da considerare seriamente per chi cerca un’esperienza diversa dal solito weekend in città. Con il giusto equilibrio tra natura, comfort e privacy, potrebbe essere proprio ciò che serve per ricaricare le batterie e fuggire dallo stress quotidiano. E per chi scoprisse di amare la montagna perché non comprare una seconda casa in luoghi incantevoli tra i monti?