Noi italiani, che ci vantiamo giustamente di essere i primi intenditori al mondo di cucina, abbiamo però quasi tutti una bruttissima abitudine: la colazione veloce. Alzi la mano infatti chi di voi, cari Lettori di Pdb, non fa colazione con un semplice caffè e magari una merendina o una crostatina mangiate al volo. Non ve ne facciamo assolutamente una colpa, perché sappiamo che per mille motivi, alla mattina il tempo stringe e dobbiamo fare tantissime cose. Attenzione però, che come ripetiamo spesso su queste colonne, ciò che introduciamo a colazione è fondamentale per le nostre attività lavorative. Mantieni alta la concentrazione al lavoro con i fiocchi d’avena, mangiati a colazione, secondo i consigli dei nostri Esperti.

Perché proprio i fiocchi d’avena

Prenderci 10 minuti alla mattina, anticipando la sveglia e permettendoci una colazione più completa avrà i suoi benefici. L’avena, grazie ai suoi ingredienti e nutrienti è infatti un’alleata fondamentale per la nostra mente e il nostro corpo. Se pensavate giustamente che tra i meriti di questo cereale ci fosse quello di farci dimagrire e sentire sazi, avevate senz’altro ragione. Ma forse non sapevate che l’avena stimola la memoria e facilita la concentrazione. Non è un caso infatti, se in quasi tutti i film americani, alla mattina vedete tutta la famiglia riunita intorno alle ciotole di fiocchi d’avena.

Fiocchi ma non solo

Mantieni alta la concentrazione al lavoro con i fiocchi d’avena, mangiati a colazione, assieme a questi altri alimenti:

a) frutta secca;

b) frutti di bosco;

c) cioccolata.

Fino a qualche anno fa, se avessimo voluto crearci una colazione super energetica, ma anche ricca per la nostra mente, avremmo dovuto unire questi alimenti ai nostri fiocchi d’avena. Oggi, possiamo ancora farlo, ma molte aziende del settore, cavalcando l’onda del successo, propongono delle soluzioni di fiocchi d’avena già pronti e completi. Se volete quindi garantirvi il giusto apporto energetico e mentale, per affrontare al meglio la dura giornata lavorativa, concedetevi una colazione come questa!

