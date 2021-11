Con l’inverno alle porte e il conseguente calo delle temperature, in casa c’è la necessità di riaccendere i termosifoni per ridare tepore alle mura e scongiurare l’umidità di questo periodo.

Capita però che dopo la lunga pausa estiva, ci si imbatte in cumuli di polvere nascosti tra le fenditure e le alette dei termosifoni. Prima di rimetterli in funzione è dunque necessario provvedere ad un’accurata pulizia. Questa è utile non solo per evitare di diffondere acari nell’aria e rischiare di provocare allergie, ma anche per impedire allo sporco di bloccare il calore ed avere così un inutile spreco di energia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo non è l’unico momento in cui bisogna dedicarsi alla pulizia dei caloriferi. Durante la stagione invernale, infatti, quando sono accesi, a causa del circolo dell’aria che si produce, viene attirata moltissima polvere, che va regolarmente eliminata per evitare le problematiche succitate.

Come togliere velocemente polvere ed acari dalle fessure dei termosifoni con questo trucchetto semplice ed infallibile

Lo sporco, soprattutto quando si tratta di caloriferi con interstizi sottilissimi, si deposita in profondità e risulta difficile rimuoverlo sia con il beccuccio dell’aspirapolvere che con delle spazzole. Ma ecco come togliere velocemente polvere ed acari dalle fessure dei termosifoni con questo trucchetto semplice ed infallibile.

Il procedimento è davvero semplice: è sufficiente usare un detergente spray per la pulizia del forno da spruzzare su un panno elettrostatico cattura polvere. A questo punto, basterà inserire il panno nelle fessure tra gli elementi del calorifero e farlo scorrere su e giù per tutta l’altezza del termosifone. Per facilitare il movimento basterà annodare un angolo del panno che inevitabilmente rimarrà all’esterno della fessura e si potrà usare come impugnatura. Ripetere l’operazione più volte e terminare facendo uscire il panno alla base del calorifero.

Usare questo rimedio aiuterà a rimuovere una maggiore quantità di sporco rispetto alle spazzole o all’aspirapolvere. Il panno elettrostatico è in grado di catturare la polvere e unito alla forza detergente dello spray per forno è il modo più veloce ed efficace per pulire in profondità. Inoltre, essendo la procedura davvero semplice è possibile attuarla anche una volta a settimana ed evitare così che la polvere si accumuli in maniera eccessiva. In questo modo si avranno dei termosifoni sempre puliti ed efficienti nella loro funzione.

Come intervenire sulla ruggine

In caso ci siano macchie di ruggine, è opportuno usare della carta vetrata di grana sottile per rimuoverla. Terminata questa fase, trattare la zona con un antiruggine, lasciare agire e successivamente pulire con un panno. Se è necessario ritoccare con della vernice adatta e fare asciugare.

Approfondimento

Pochi ci pensano ma ecco come togliere il nero dei termosifoni dal muro