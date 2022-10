Come togliere l’umidità in casa ed eliminare definitivamente la muffa dai muri

In autunno, il clima e le temperature cambiano gradualmente. Le piogge si fanno più copiose e frequenti e l’umidità aumenta. In molte case i riscaldamenti non sono ancora in funzione e questo potrebbe portare ad avere alti livelli di umidità tra le mura domestiche. Nelle giornate piovose, succede di dover stendere i panni da asciugare in casa e questo non fa altro che accrescere il livello di umidità. Avere una casa piena di umidità non solo può causare la proliferazione di muffa e condensa, ma anche portare danni alla salute. Per fortuna, ci sono diversi rimedi a cui possiamo ricorrere per prevenire la muffa ed assorbire l’umidità in eccesso. Inoltre, sveleremo anche 2 trucchi efficaci per rimuovere la muffa dai muri senza danneggiare la pittura.

Come togliere l’umidità in casa grazie ai rimedi della nonna

Molti di noi sanno che uno dei rimedi più comuni per abbassare l’umidità tra le mura domestiche è ricorrere alle piante. Alcune piante funzionano come dei veri deumidificatori naturali, poiché radici e foglie posso riequilibrare i livelli di umidità negli ambienti. Tra queste c’è l’Aloe vera, molto utilizzata per le sue note proprietà cosmetiche. Se posta in un luogo in cui riceve luce indiretta, questa pianta riuscirà a svolgere il suo compito al meglio.

Un’altra pianta utile contro l’umidità e anche facile da coltivare è la felce. Generalmente, teniamo la felce in bagno proprio perché capace di ridurne i tassi di umidità. Se possibile mettiamola in una posizione sopraelevata o su un davanzale.

Il bambù ama gli ambienti umidi e se scegliamo la varietà nana, potremo ottenere grandi benefici da questa pianta.

Infine, anche le asparagine possono fare al caso nostro grazie alle loro capacità deumidificanti. Cerchiamo di posizionarle in un ambiente luminoso per aiutarle a svolgere al meglio il loro compito.

Sale e bicarbonato contro l’umidità

Tra i rimedi più usati e tramandati dalle nonne c’è l’utilizzo del sale e del bicarbonato. Infatti, questi 2 ingredienti naturali e molto comuni possono aiutarci. Tutto ciò che dobbiamo fare è mettere qualche cucchiaio di sale grosso oppure di bicarbonato dentro un recipiente. Copriamolo con un canovaccio o con un panno in cotone e questo assorbirà l’umidità in eccesso presente negli ambienti. Cambiamo sale e bicarbonato ogni 3 giorni per garantire un buon risultato.

Deumidificatore economico fatto in casa

Procuriamoci 150 grammi di sale grosso. Tagliamo a metà una bottiglia di plastica o un flacone e pratichiamo dei fori sulla sua parte superiore. In questo modo avremo ottenuto una bottiglia forata tagliata a metà e noi useremo soltanto la parte superiore, ovvero quella con il collo. Capovolgiamola e mettiamola dentro un contenitore come un pentolino oppure un barattolo. Versiamo dentro la bottiglia capovolta il sale grosso e potremo vedere che con il passare delle ore questo cambierà aspetto e colore. Con il passare dei giorni, nel recipiente si depositerà dell’acqua, ovvero la condensa.

Come pulire i muri dalla muffa

Abbiamo visto come togliere l’umidità in casa in modo naturale, facile e veloce. Adesso scopriamo come togliere la muffa che si forma sui muri per colpa dell’umidità. Potremo ricorrere a 2 rimedi. Il primo è l’aceto. Possiamo vaporizzare dell’aceto bianco direttamente sulla muffa oppure intingere un pennello e pulire così la zona interessata. Se necessario ripetiamo l’operazione più volte e vedremo che la muffa sparirà.

Un altro trucco efficace è il tea tree oil. Questo ingrediente dalle 1.000 funzioni può combattere anche la muffa. Sarà sufficiente versarne poche gocce su un panno morbido e strofinarlo sul muro.

Lettura consigliata

Come sbiancare la biancheria ingiallita o ingrigita e come conservarla al meglio