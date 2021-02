Il gel igienizzante è ormai diventato un oggetto che non manca mai in tasca o in borsa. Ma può capitare che quando lo si usa, qualche goccia finisca su scarpe o borsa. E se sono di un materiale delicato si rischia di non toglierla più se non si agisce velocemente. Vediamo insieme cosa fare.

Come togliere le macchie di gel igienizzante da borse e scarpe

Il problema dei gel igienizzanti è la quantità di alcol contenuta. Che a contatto con alcuni tessuti rischia non solo di macchiarli, ma anche di scolorirli. Purtroppo, a causa della pandemia dobbiamo averlo sempre a portata di mano. Per poter sanificare subito le mani ed evitare il contagio, soprattutto quando si è fuori casa.

Cosa fare quindi se qualche goccia di gel è finito sul tessuto, macchiandolo? Ecco, prima di tutto è agire subito. Usando un tovagliolo imbevuto d’acqua o un panno umido. Facendo però attenzione a non strofinare energicamente. Però questo funziona solo per i gel che non hanno un’asciugatura rapida. Ma si po’ sempre provare. Ma se il tessuto è lucido è probabile che ci sia uno strato di cera. Quindi la macchia si eliminerà molto facilmente.

Se invece parliamo di pelle, bisogna agire diversamente

Si può provare con un detergente più forte, ma sempre adatto ai tessuti in pelle. Se la zona si è scolorita si può provare con un tovagliolo leggermente imbevuto nell’alcol denaturato. Cercando con movimenti circolari di sfumare l’alone che si è creato. Ma prima è meglio provare su una piccola parte del tessuto non visibile. Così da rendersi conto se l’alcol può danneggiare la borsa o la scarpa di pelle. Una volta eliminata la macchia, lasciare asciugare e poi passare un balsamo per pelle.

Se l’alone è ancora visibile è il caso di ricorrere a della crema colorata apposita. Questa va presa di un colore il più simile possibile alla borsa o alla scarpa da trattare. Così si può coprire la macchia creata dal gel igienizzante.

Se invece il tessuto di borsa o scarpa è camoscio o pelle scamosciata il procedimento è un altro. Bisogna usare un prodotto come uno shampoo apposito per camoscio. Pulendo bene l’area della macchia. E poi per finire usare uno spray impermeabilizzante. Così da evitare che si presentino altre macchie non facilmente rimovibili.

Ed ecco come togliere le macchie di gel igienizzante da borse e scarpe. Se le macchi sono molto grandi, perché magari si è rovesciato un bel po’ di gel, meglio contattare uno specialista. Un conciatore saprà come comportarsi.

