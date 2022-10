Cosa fa l’aceto sulla pelle e sul viso e cosa potremmo curare con gli impacchi

Con le bollette della luce che sono raddoppiate e con le bollette del gas che sono triplicate abbiamo imparato a risparmiare. Visto che la spesa settimanale economica famigliare con 50 o 100 euro è quasi impossibile, bisogna fare di necessità virtù. Ovvero, se non possiamo aumentare le entrate, dobbiamo far quadrare il budget familiare diminuendo le uscite.

In che modo? Cercando delle alternative naturali e sfruttando i rimedi della nonna per non acquistare prodotti. Ad esempio, sapere cosa usare al posto del detergente pavimenti è utile. Così come creare una miscela fai da te per pulire i vetri.

Non solo per le formiche o per le pulizie, ma anche per il nostro benessere

Del resto, anche solo evitare di buttare via determinati scarti alimentari che pensiamo inutili è uno spreco di denaro. Per esempio, con i fondi di caffè sono almeno 10 le cose che potremmo fare in casa. Altro che rifiuti.

Per non parlare dell’aceto, che è l’alimento per tutte le stagioni e tutti gli usi. L’aceto è utile per scacciare gli insetti, per le ortensie del nostro orto, per le pulci del cane, per le punture di medusa. Così come è utile per la pulizia dei pavimenti, per quella della lavastoviglie, per il frigorifero o la macchina del caffè.

Cosa succede se mettiamo aceto sulle gambe

A volte, però, trascuriamo o non sappiamo cosa fa l’aceto sulla pelle e sul viso e, in generale, come può essere utile per il nostro benessere fisico. Ad esempio, applicato sulle gambe, potrebbe aiutare a eliminare le fastidiose macchie sulla pelle. Basta inumidire del cotone di aceto di mele e passarlo sulla zona inumidita da trattare, lasciando lavorare per circa mezz’ora. Poi risciacquiamo.

Bere un pochino di aceto, poi, con acqua, sarebbe importante per l’osteoporosi e i dolori alle gambe, perché favorirebbe l’assorbimento del calcio e delle sostanze nutritive.

Non solo sulle gambe, ma cosa fa l’aceto sulla pelle e sul viso è altrettanto importante saperlo

Cosa fare per dimagrire è la domanda che si pongono in tanti. Ebbene, per accelerare il metabolismo, tenere un cucchiaio di aceto di mele sotto la lingua prima dei pasti aiuterebbe a bruciare poi le calorie. Al limite, lo si può bere diluito nell’acqua, sempre prima dei pasti.

Per tonificare il viso e la pelle, invece, basta mettere sul cotone un poco di aceto di mele, diluito in acqua, tamponando delicatamente faccia e corpo. Come detto, le macchie della pelle, anche dovute all’età, si potrebbero contrastare con aceto e cotone. E se intridiamo una spugna di aceto di mele, possiamo poi energizzare gambe e braccia, al mattino, passandola per circa 3 minuti e poi risciacquando.

Lettura consigliata

Non dovremo più comprare il detersivo per lavare i pavimenti grazie a questi consigli della nonna che ci faranno risparmiare non pochi soldi