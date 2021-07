Una dieta squilibrata e vari abitudini poco salutari possono creare degli scompensi tra cui livelli alti di colesterolo. Questo viene prodotto dall’organismo e viene impiegato in molte funzioni, ma se prodotto in eccesso, può essere dannoso.

Utile alla digestione, il colesterolo, è un grasso che interviene durante la digestione, nella sintesi della vitamina D e aiuta il nostro sistema scheletrico. Molte altre sono le sue funzioni, come ad esempio proteggere le cellule del sistema nervoso e molto altro ancora.

Ma quando il colesterolo nel sangue raggiunge i 240 mg/dl bisogna stare attenti. In questi casi bisogna assolutamente tenere sotto controllo il colesterolo cattivo e qui riportati ci sono 5 utili consigli da applicare subito.

Cosa significa avere troppi grassi nel sangue?

La condizione di ipercolesterolemia avviene quando nel risultato degli esami del sangue risulta un eccesso di colesterolo. In questi casi, bisogna contattare il medico di base per avere dei chiarimenti su possibili conseguenze come rischi di infarto e ictus.

Il colesterolo va tenuto sotto controllo con analisi del sangue che dovrebbero essere fatte dai soggetti sani almeno una volta all’anno. Con queste precauzioni si possono prevenire varie patologie, tra cui anche il diabete.

Chi soffre di colesterolo alto totale, può essere soggetto ad un processo di aterosclerosi e formazione di incrostazioni all’interno dei vasi sanguigni, che possono favorire trombi. Questo avviene perché è compromesso il normale flusso sanguigno che può portare anche ad infarti, ictus con conseguenze gravi se non gravissime.

Come tenere sotto controllo il colesterolo cattivo con questi 5 consigli utili

Molte sono le ricerche che dimostrano che i livelli di colesterolo possono essere controllati attraverso l’alimentazione ed uno stile di vita sano.

Una delle prime cose da fare è sicuramente quella più scontata: adottare una giusta alimentazione povera di grassi saturi. Bisognerà inoltre evitare di consumare cibo particolarmente controindicato, come alcuni tipi di carni e magari prediligere formaggi magri e non grassi. Limitare il quantitativo di uova a settimana e cercare di limitare l’assunzione di alcol in eccesso. Ma soprattutto, una delle cose altamente consigliate, è quella di introdurre nella nostra dieta molta verdura e tanta frutta.

Per concludere, ma la lista è abbastanza ampia, bisognerebbe controllare con frequenza il peso corporeo e introdurre una regolare attività fisica che aiuta il fisico a smaltire gli eccessi. Dulcis in fundo, bisognerebbe cercare di non fumare o magari smettere per coloro che hanno questa non sana abitudine.