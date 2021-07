Quando andiamo al mare e decidiamo di portarci da mangiare, la scelta deve essere ben studiata.

Questo perché, purtroppo, non tutto quello che vorremmo mangiare può rimanere molto tempo sotto il sole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Dobbiamo, perciò, fare attenzione alle scelte che facciamo. Proprio per questo, molte persone scelgono di pranzare o fare merenda comprando qualcosa al bar o sedendosi direttamente al ristorante.

In questo modo, senza dubbio, non rischiamo di rimanere senza pranzo.

Spesso, pensiamo che basti un po’ d’ombra del nostro ombrellone per salvare la situazione, ma la maggior parte delle volte non è così.

Una delle soluzioni più utilizzate è sicuramente quella di comprare una borsa frigo. Queste piccole borse comode riescono a mantenere qualsiasi cosa decidiamo di portare con noi.

Infatti, approfittando di questa soluzione, possiamo decidere anche di portare in spiaggia qualcosa di più particolare di quello che portiamo di solito.

Vediamo quindi insieme qual è il dolce perfetto e più sfizioso da gustare in spiaggia.

I Pavesini ripieni al cocco

Stiamo parlando dei Pavesini ripieni al cocco. Questa è una ricetta veloce e semplice da preparare. Un dolce al quale nessuno potrà resistere. Basterà avere a disposizione i nostri Pavesini, il cocco in polvere, il latte e le creme per farcire.

Tra queste possiamo decidere di usare la crema al cioccolato, la crema alla nocciola, la crema al pistacchio ma anche la marmellata.

Il dolce perfetto e più sfizioso da gustare in spiaggia

Il procedimento è molto semplice. Per prima cosa, dobbiamo portare il latte a temperatura ambiente utilizzando un pentolino da lasciare sul fuoco per qualche minuto.

Andiamo ora a intingere nel latte tiepido, per pochi secondi, i nostri Pavesini, uno dopo l’altro.

Disponiamoli ora uno accanto all’altro, pronti per essere farciti.

Cominciamo a spalmare una delle creme scelte su ogni pavesino. È importante spalmare la crema con delicatezza per evitare che si sgretolino. A questo punto, uniamo i Pavesini a due a due come per creare dei piccoli sandwich. Il passo finale sarà quello di immergerli nel cocco in polvere che rappresenterà la nostra ciliegina sulla torta. Ricordiamoci di lasciare i Pavesini ripieni nel frigo per una notte intera. La mattina dopo, basterà posizionarli all’interno della nostra borsa frigo che li terrà freschi tutta la giornata.

Sarà bellissimo goderci questo dessert così semplice e gustoso sul lettino guardando il mare.