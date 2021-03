Ci è capitato girando per musei di pensare che il personaggio ritratto in un quadro ci assomigliasse. Anche se siamo tutti unici, è infatti normale trovare delle somiglianze con altre persone, del presente o del passato. Difficilmente però sappiamo a quale quadro, tra tutti quelli presenti nei musei, assomigliamo di più. Per fortuna da oggi non dobbiamo più viaggiare in giro per il mondo per scoprirlo. Con il nostro smartphone basta un selfie per scoprire a quale quadro assomigliamo di più, con questa app.

L’arte online

Sono sempre di più le risorse online dedicate all’arte. Tra questi spiccano i musei visitabili su internet e le mostre digitali. In questo panorama negli anni è spiccato un progetto firmato Google. Creando un vero e proprio museo digitale Google Arts & Culture ci permette di ammirare le opere d’arte dei principali musei del mondo. Questa piattaforma è però anche molto interattiva. Offre infatti anche quiz e test per gli appassionati d’arte. Tra questi spicca anche la possibilità di trovare il quadro che ci assomiglia di più. Ecco come.

Siamo delle opere d’arte

Prima di tutto bisogna scaricare su smartphone l’app Google Arts & Culture. Questa funzionalità richiede infatti l’accesso a una fotocamera. Una volta scaricata l’applicazione dobbiamo scorrere in basso fino a trovare la sezione dedicata al “selfie test”. Cliccandoci sopra dovremo dare l’autorizzazione all’app per accedere alla nostra fotocamera. Ci basta un selfie per scoprire a quale quadro assomigliamo di più, con questa app! Nell’inquadratura del selfie apparirà un riquadro in cui dovremo mettere il nostro viso. Possiamo decidere noi che posa usare. A questo punto non resta che fare la foto. In pochi secondi l’app l’analizzerà e ci darà diversi risultati in ordine di somiglianza con tanto di percentuali. Potremo così scoprire a quali quadri in giro per il mondo somigliamo di più, i loro titoli, autori e dove trovarli!