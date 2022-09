Settimana a due facce per il Ftse Mib Future che dopo una partenza al rialzo ha segnato un massimo nel corso della seduta di martedì e da quel punto in poi ha iniziato a scendere. Nonostante tutto ciò, però, confermiamo quanto scritto settimana scorsa e cioè che per il Ftse Mib Future il minimo potrebbe essere stato segnato.

Quindi, come sta andando la Borsa di Milano e cosa attendere da ora in poi?

Molto dipenderà dalle decisioni delle Banche centrali e da come evolverà l’andamento dell’inflazione. Da questo punto di vista ricordiamo che in certe condizioni conviene comprare azioni quando l’inflazione sale. Soprattutto quelle bancarie, per cui Piazza Affari che è molto esposta verso questo settore potrebbe trarne giovamento. Non è un caso, infatti, che nelle ultime settimane il Ftse Mib Future sta facendo meglio delle altre piazze europee.

I livelli di trading sul time frame giornaliero e settimanale

Alla chiusura del 16 settembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 21.984, in ribasso dell’1,27% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa al rialzo dello 0,12% rispetto a quella precedente.

Come sta andando la Borsa di Milano e cosa attendere da ora in poi

La situazione di breve, anche se lo scenario rialzista rimane quello favorito, è ancora molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni, ancora una volta, stanno mostrando qualche incertezza nel superamento di area 23.000. Un livello che già in passato ha frenato il rialzo. Quanto accadrà in prossimità di questo livello, quindi, potrebbe avere un forte impatto sul futuro di breve termine dell’indice. Qualora questo livello dovesse essere superato andrebbe a svilupparsi lo scenario rialzista indicato in figura dalla linea tratteggiata.

La mancata tenuta di area 21.485, invece, potrebbe riportare in auge lo scenario ribassista indicato dalla linea continua.

Una chiusura settimanale superiore a 22.510 potrebbe fare partire le quotazioni al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario, una chiusura settimanale inferiore a 21.380 potrebbe fare accelerare al ribasso verso area 18.500.

Settimana prossima, quindi, potrebbe essere finalmente decisiva per il futuro del Ftse Mib Future.

