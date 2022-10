Come sta adesso Ornella Vanoni, la sua tournée si ferma per un incidente

Eppure Ornella non si ferma. All’età di 88 anni, una delle cantanti più rappresentative della musica leggera italiana già si rialza. Tramite nota stampa, i suoi fans apprendono di un brutto incidente. Inciampa nella buca di un marciapiede e si rompe il femore. Da qui l’intervento chirurgico, riuscitissimo. Necessita ovviamente di un periodo di riposo e probabilmente di progressiva riabilitazione all’uso delle gambe. Le date del tour nei teatri ovviamente subiscono uno slittamento in avanti e le sue esibizioni ripartono dal prossimo dicembre.

A 88 anni la Vanoni non molla

Molti si chiedono come sta adesso Ornella Vanoni e da quel che leggiamo su di lei le sue condizioni di salute sono buone. Sta bene ma deve rispettare il periodo di convalescenza per tornare come prima e ancora più forte. Infatti, lei stessa dice «forza e coraggio» e non rinuncia ai suoi appuntamenti. Si esibirà infatti tra dicembre e gennaio in varie città italiane nei teatri, affiancata da sole donne che suoneranno con e per lei. I suoi successi ma anche delle sorprese per una donna di rara eleganza e con un timbro vocale davvero singolare.

Come sta adesso Ornella Vanoni, l’artista che da piccola sognava tutt’altro

Tra le curiosità che la riguardano c’è la sua vita da ragazza, quando frequenta i primi studi in una struttura gestita dalle Suore Orsoline. E di suo sogna di diventare una brava estetista. Tutta colpa (?) del suo viso pieno di acne e brufoli che le crea tanto imbarazzo, al punto da farle sognare che una soluzione possa esserci. E, quindi, pensa di specializzarsi in una professione che potrebbe in qualche modo contribuire alla causa. Cioè un modo per capire e studiare i trattamenti viso giusti per poter finalmente risolvere il problema della sua pelle e quello di tutte le giovani donne o ragazze che hanno a che fare con l’acne. E lei stessa lo dichiara nel 2015 nelle righe di una testata nazionale.

Il 2022 per la Vanoni è anche un anno da incorniciare perché riceve il Premio speciale Tenco. Uno stralcio della motivazione fa riferimento allo «straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica». Non le rimane che guarire del tutto dopo l’intervento e tornare davanti al suo pubblico per cantare e raccontarsi.