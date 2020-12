Durante questo periodo ci si è ritrovati in Italia ad assistere ad importanti nevicate lungo tutta quanta la Penisola. Moltissimi hanno, comunque, deciso di affrontare le strade innevate con le proprie macchine.

Per questo motivo è estremamente importante capire cosa avere in macchina per affrontare questo periodo. Scopriamo, quindi, subito, assieme, come spostarsi in macchina durante le nevicate evitando i problemi.

I problemi durante le nevicate

Con l’Italia sotto la morsa del gelo è importante sapere come muoversi sotto la neve. Il primo aspetto a cui stare attenti è ovviamente quello legale. È importante, infatti, sapere che a partire da metà novembre è obbligatorio avere nella propria auto delle catene da neve.

È possibile evitare di avere le stesse nel cofano solamente nel momento in cui si siano fatte montare delle gomme invernali. In questo periodo di nevicate è particolarmente importante stare attenti ai controlli in quanto le forze dell’ordine tendono ad essere più severe a riguardo. Ma dal momento che è necessario scegliere tra catene e gomme da neve, quale è meglio avere in macchina?

Meglio gomme o catene da neve?

La risposta a questa domanda è facile se teniamo conto solamente della sicurezza in macchina.

Le gomme invernali, infatti, sono considerate più sicure delle catene. Nel momento, invece, in cui si parla dell’aspetto economico le cose cambiano. Gli pneumatici da neve, infatti, costano molto di più delle catene e potrebbero essere inutili per alcune persone. Ci riferiamo, in particolare, a tutti coloro che vivono vicini al mare o in zone in cui non tende a nevicare spesso. Per tutte quante queste persone potrebbe essere meglio optare per una scelta più economica e mantenere le catene nel cofano senza montare gli pneumatici.

Così abbiamo capito come spostarsi in macchina durante le nevicate evitando i problemi. Nel caso si volesse saperne di più rispetto a questi argomenti è possibile visitare la nostra sezione cultura e società. Se si è appassionati di motori, inoltre, è possibile trovare delle informazioni interessanti cliccando su questo link.