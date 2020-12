C’è un segnale di acquisto per un titolo che potrebbe salire anche del 50% in pochi mesi. Ci riferiamo a Cellularline, società che produce e vende accessori per smartphone e tablet in Italia e all’estero, ma prima facciamo une premessa.

Attenzione a quello che si compra sui mercati azionari in momenti di rialzi come quelli degli ultimi giorni. Ci sono titoli che salgono ma potrebbero essere alla fine del loro rialzo oppure altri che sono solo all’inizio. Comprare solo quelle società che sono sottovalutate e che non hanno molti debiti. Attenzione quindi soprattutto a quei titoli con bassa capitalizzazione, che potrebbero sembrare un affare ma dallo studio attento dei bilanci potrebbero riservare sgradite sorprese nel futuro. Il nostro consiglio è quello di comprare per fondamentali e grafici non per mode.

Segnale di acquisto per un titolo che potrebbe salire anche del 50% in pochi mesi

Cellularline (MIL:CELL) è in rialzo del 5,53% rispetto alla seduta precedente, e si porta a quota 4,58 euro. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3,71 ed il massimo a 6,58. Il titolo è stato quotato nell’ anno a 2017 a 8,87 e da quel livello ha iniziato una forte discesa, dopo aver segnato un massimo a 9,56 nell’anno 2018.

Analisi di bilancio e studio dei fondamentali

Il rapporto PE (12,3x) è inferiore al mercato italiano (18,9x). Si prevede che i guadagni cresceranno del 60,95% all’anno. I margini di profitto (6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14,2%). Al momento calcoliamo un fair value a 3,86 ma leggendo alcune proiezioni ed “indicatori dei flussi”, siamo propensi a migliorare e di non poco il nostro giudizio nelle prossime settimane.

Siamo andati a leggere le raccomandazioni degli altri analisti ed abbiamo trovato 3 giudizi con calcolo di prezzo obiettivo a 6,63, con una sottovalutazione del prezzo corrente rispetto alla previsione del 44,75%.

Strategia operativa

L’esplosione odierna dei prezzi potrebbe essere il segnale che attendevamo sul titolo. Probabilmente il bottom poliennale è stato segnato e quindi il peggio potrebbe essere alle spalle.

Comprare subito il titolo a mercato con stop loss a 4,29 e mantenere per lungo termine. Obiettivo primo da raggiungere per/entro 1/3 mesi in area 5,20.

Si procederà per step.