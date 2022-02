Come spendere fino al 50% in meno nei ristoranti degli chef stellati senza rinunciare alla qualità

Secondo i dati ISTAT nel 2020 una famiglia italiana, di media, ha speso nei ristoranti 79 euro al mese. D’altra parte, l’esplosione della pandemia avvenuta proprio due anni fa, con le successive misure introdotte per arginarla, hanno influito molto sulle abitudini dei nostri connazionali. Eppure, sembra che si stia ritornando alla normalità, con gli italiani che hanno ripreso a frequentare i ristoranti e le pizzerie.

Al di là della pandemia qualcuno preferisce ancora rinunciare ad uscire a pranzo e a cena, per via dei costi. Basta adottare qualche semplice strategia per poter mangiare fuori risparmiando denaro. Ecco qualche idea per chi cercasse il consiglio ideale di come spendere fino al 50% in meno nei ristoranti senza rinuciare al gusto. Spendere meno al ristorante si può fare sfruttando app, e-mail, siti Internet, tutte fonti quotidiane di offerte interessanti. Infatti, monitorando questi strumenti, si potrebbero frequentare ristoranti anche stellati, con un conto finale decisamente inferiore rispetto alle aspettative.

Ogni giorno vengono messe a disposizione offerte interessanti da sfruttare

Probabilmente, in molti avremo sentito parlare di Groupon. Già le due parole che compongono il suo nome, ovvero “group” e “coupon” indicano la sua finalità. Ovvero, offrire ai gruppi di consumatori iscritti dei buoni sconto da spendere presso varie aziende o attività. Una volta effettuata l’iscrizione, l’utente sarà aggiornato quotidianamente sulle diverse offerte per ogni categoria presente. Ad esempio, soggiorni, massaggi, tagli di capelli, attività ricreative, spettacoli teatrali, mostre, sono disponibili a prezzi inferiori rispetto all’acquisto diretto.

Tra queste categorie, ci sono anche i ristoranti e le pizzerie che lanciano dei deal per un determinato periodo di tempo. Così, ci si potrebbe trovare in un locale con le gambe sotto al tavolo arrivando a risparmiare addirittura il 75% sul prezzo originale. Ovvero, quello che viene riportato dal menu. I coupon a disposizione non sono infiniti, quindi facciamo attenzione e monitoriamo le e-mail, il sito o l’app per essere il più tempestivi possibile e aggiudicarsi l’offerta.

Come spendere fino al 50% in meno nei ristoranti degli chef stellati senza rinunciare alla qualità

Un’app con la quale in tanti hanno imparato ad interagire è The Fork. Anche in questo caso, bisognerà iscriversi e interagire con le proposte a disposizione. Nulla di complicato. Basta consultare il menu che riporta il luogo, l’ora, la data e il tipo di ristorante. A questo punto, occorre selezionare quelli in Promo e il gioco è fatto. Anche perché, terminata la cena, al momento del conto ci vedremo applicato automaticamente lo sconto che, in alcuni casi, potrebbe arrivare anche al 50% del listino. E più si prenota con questo sistema, più si accumulano i cosiddetti Yums.

Come dei punti fedeltà che daranno diritto a ulteriori sconti nei locali aderenti. Addirittura, capita, ogni tanto, che alcuni ristoranti stellati aderiscano offrendo, per breve tempo, dei menu degustazione a prezzi più bassi. The Fork è un esempio, ma anche le catene dei fast food offrono, sulle loro app, dei coupon con offerte da spendere nei locali. Insomma, grazie a questi siti, e non solo, si potrebbe andare al ristorante risparmiando molti soldi, senza rinunciare alla qualità.