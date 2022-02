Un modo per stare a dieta senza troppe rinunce è provare nuove ricette che non sacrificano il palato, ma sono semplici, veloci e soprattutto non ci fanno ingrassare.

In questa ricetta riprendiamo un preparato classico che si può realizzare non solo alla vaniglia o con la base croccante, ma anche in versione light.

Vediamo insieme gli ingredienti per realizzare questo dolce al cucchiaio che è davvero semplicissimo, molto gustoso ma ipocalorico. Potremo mangiarlo senza sensi di colpa.

Non solo alla vaniglia o con la base di biscotti, questo budino senza burro e senza uova delizia il palato senza farci ingrassare

Si prepara con soli tre ingredienti. La dose fornita permette di realizzare due budini.

Ingredienti

100 g di albume d’uovo;

100 g di acqua;

7 g di polvere di cacao amaro;

1 busta di vanillina;

10 gocce di stevia come dolcificante;

poche gocce di cioccolato fondente.

Preparazione

Versare l’acqua e gli albumi in un tegamino e lasciar bollire per circa due minuti. Versare il composto in un recipiente alto e stretto e aggiungere la polvere di cacao e la vanillina. Al posto della vanillina si può usare un altro aroma in polvere, secondo i gusti.

Per questo preparato usiamo la stevia, un dolcificante di origine naturale che non ha calorie ma dolcifica 300 volte più dello zucchero.

Unire le gocce di stevia e montare con un frullatore ad immersione.

A questo punto trasferire il composto in due ciotoline, possibilmente di vetro o di metallo che non alterano il sapore. Coprire con pellicola e mettere in frigorifero per circa due ore.

Per rendere il preparato più coreografico, capovolgere la ciotolina in un piatto e decorare con poche gocce di cioccolato fondente.

Ecco pronto il nostro budino al cioccolato. Un dolce al cucchiaio semplice e delicato, che possiamo mangiare senza sensi di colpa a colazione o come dessert. E da fare in pochissimi minuti.