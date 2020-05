Tornare alla vita di tutti i giorni non è semplice. E non parliamo solo di mascherine, guanti e distanze, ma anche le tasche degli italiani sempre più vuote a causa dell’emergenza Covid. Tornare a comprare spaventa un po’ tutti noi, che invece puntiamo al risparmio. Ma se vi dicessi quali sono i siti che permettono di risparmiare? Avrete la possibilità infatti di trovare a prezzi stracciati oggetti utili e interessanti.

Un affare che in questo momento non può che giovare sia al vostro portafoglio che alla vostra serenità.

Vediamo insieme quali sono i siti che permettono di risparmiare.

Amazon outlet

Amazon è sicuramente uno dei siti più utilizzati per fare acquisti online. Ma quello che molti utenti non sanno, è che c’è una sezione dedicata esclusivamente agli sconti. Amazon outlet infatti, è una pagina che permette di ricevere degli sconti fino al 60% per un periodo di tempo limitato. Sulla sezione offerte del giorno, poi, potrete trovare offerte ancora più vantaggiose, ma attenzione: qui gli sconti durano solo poche ore, quindi dovete correre!

Groupon

Groupon è un vero e proprio salva-vita per il risparmio. Grazie ai buoni che offre, infatti, potrete accedere a beni e servizi con prezzi da sogno. È utilizzabile gratuitamente dal suo sito internet ufficiale. In alternativa, potete anche scaricare l’app valida sia per Android che per iOS. In entrambi i casi, la registrazione che dovrete effettuare sarà semplice e guidata passo passo dalle istruzioni di Groupon!

Wish

Wish vi permetterà di risparmiare grazie all’assenza di intermediari. Avrete infatti la possibilità di comprare direttamente al prezzo di fabbrica. Questo è ciò che consente di abbattere i costi. Occhio, però: leggete sempre le recensioni degli utenti che vi stanno vendendo un prodotto. È vero che l’assenza di intermediari vi farà risparmiare, ma allo stesso tempo non avrete alcuna sicurezza.

Codicesconto.com

Uno dei siti online che permette di risparmiare di più è Codicesconto.com. Il portale web ha diversi codici sconto da usare per gli acquisti online. Potrete consultare le vetrine di tantissimi negozi virtuali e accedere ai servizi con promozioni e risparmi da capogiro! Se non volete scaricare l’app, potrete usare il servizio direttamente dal sito ufficiale, registrandovi con le vostre credenziali.

Direi quindi che è proprio il momento di tornare a fare shopping online!