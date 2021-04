Sembra impossibile ma con un semplice rotolo di carta igienica possiamo creare un amplificatore per il telefono. In effetti con un cartoncino cilindrico e due bicchieri di plastica possiamo creare un altoparlante fai da te.

Se vogliamo creare un’amplificazione del suono più intensa, basterà incollare più cartoncini insieme. L’avvantaggio è che questo oggetto che può essere costoso, si può fabbricare della dimensione che vogliamo e decorarlo a nostro gusto.

Ecco come creare questo accessorio utilissimo a costo zero riutilizzando dei banalissimi oggetti.

Materiali di recupero e riutilizzo di plastica e cartone

La tecnologia di oggi va forte ma costa anche cara. In più è sempre più un’urgenza saper riciclare e riutilizzare gli oggetti. Chi avrebbe mai detto che i rotoli di carta igienica e i bicchieri di plastica sarebbero andati bene insieme? Ecco come con un semplice cartoncino e due bicchieri di plastica si possono creare degli amplificatori bellissimi a costo zero.

Iniziamo con i rotoli di carta igienica, possiamo usarne solo uno o diversi. Nel caso incolliamoli insieme e creiamo una fessura centrale per inserire il telefono e poter digitare sullo schermo. In seguito, prendiamo due bicchieri e pratichiamo un foro al centro in ciascuno di essi.

Applicazione e decorazione dei materiali di recupero per creare un altoparlante

Una volta praticata la fessura e i fori, inseriamo i rotoli all’interno dei bicchieri. Questo permetterà di rendere stabile l’altoparlante e di avere una maggiore risonanza di suono.

A questo punto si possono decorare e colorare i vari pezzi a piacimento. Si possono usare delle vernici spray, delle tempere o semplicemente incollare immagini.

E così con un semplice cartoncino e due bicchieri di plastica si possono creare degli amplificatori bellissimi a costo zero.

