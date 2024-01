Per tutte le future mamme che non hanno una copertura assicurativa e contributiva perché casalinghe o inoccupate, la nascita di un nuovo bambino dà diritto ad una particolare misura che si chiama Maternità dei Comuni.

Si tratta di una misura quindi destinata a tutte le neomamme prive di assunzione e quindi non coperte dalla maternità obbligatoria e dai congedi parentali. Nel 2024 alcune novità riguardo questa misura perché probabilmente cambieranno gli importi della prestazione erogata.

Bonus maternità dei Comuni 2024 da 2.020,85 euro, ecco come ottenerlo

Quando a diventare madre è una lavoratrice lo Stato viene incontro con l’astensione obbligatoria e l’indennità di maternità. Una indennità che può essere percepita per cinque mesi ed a partire da due o tre mesi prima del parto e fino a due o tre mesi dopo il parto. Invece chi non è una lavoratrice dipendente perché casalinga o inoccupata, ha diritto a cinque mesi di Maternità dei Comuni. Una misura che si chiama così perché la domanda va presentata al proprio Comune di residenza anche se alla fine è sempre l’INPS che la eroga.

Ecco cosa cambia nel 2024

Per poter beneficiare della Maternità dei Comuni bisogna avere un ISEE in corso di validità. Le famiglie interessate quindi devono provvedere quanto prima a munirsi di un ISEE valido visto che quello del 2023 è scaduto alla fine dell’anno scorso. Una volta ottenuto l’ISEE, se questo è dentro i parametri della Maternità dei Comuni, alla neomamma arriveranno cinque mesi di maternità tutti insieme con un versamento in unica soluzione.

Ad oggi i Comuni stanno aspettando ancora le circolari INPS per determinare i nuovi importi del Bonus e le nuove soglie ISEE. Infatti tutte e due dovrebbero adeguarsi al tasso di inflazione che, come ormai noto, è pari al 5,4%. Quindi, l’ISEE da non superare nel 2024 dovrebbe essere pari a 20.221,12 euro. Se consideriamo che nel 2023 l’importo del bonus è stato pari a 1.917,30 euro (383,46 al mese per 5 mesi), alla luce dell’inflazione, la cifra salirà di molto. Il Bonus maternità dei comuni 2024 da 2.020,85 euro sarà il nuovo importo che le neo mamme devono attendere.