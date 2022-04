Maggio è un mese molto indaffarato per chiunque abbia un angolo verde da accudire. In giardino, per esempio, è ora di occuparsi del prato, tra concimazioni e tosature. Tantissime piante, poi, sono nel pieno della fioritura ed è un continuo ammirare fiori e boccioli ed eliminare tutti quelli ormai appassiti. Inoltre, le temperature iniziano ad essere decisamente più calde e per questo dovremmo essere più costanti con l’innaffiatoio, il tubo o l’impianto di irrigazione. Tuttavia, maggio potrebbe essere anche il momento perfetto per fare posto a nuova vita, che raggiungerà il pieno del suo splendore proprio in estate. Infatti, in qualche angolino del balcone, del terrazzo o del giardino, potremmo piantare e coltivare alcune meravigliose piante bulbose che ci inonderanno di fiori da giugno a settembre.

A maggio possiamo piantare queste 4 piante bulbose che fioriranno in estate, più belle delle classiche calle e begonie

La prima bellezza che tutti ci invidieranno è l’Anemone Coronaria che produce fiori molto simili ai classici papaveri. Raggiungerebbe un’altezza massima di 30 centimetri ma ogni piantina sarebbe poco folta. Per questo si suggerirebbe di piantare più bulbi vicini, in modo da creare un cespuglietto delicato, dai colori rosso, fucsia, blu-viola. Per quanto riguarda la posizione, invece, andrebbe bene sia il pieno Sole sia la mezz’ombra.

Agapanto

Da bassi cespugli di foglie lunghe e strette sbucano steli lunghi che terminano con un casco tempestato di minuscoli fiori azzurri. Questo è l’agapanto, una pianta profumatissima, ideale per bordure ma che facilmente si adatterebbe alla crescita in vaso. Questa pianta sarebbe particolarmente resistente e bisognosa di poche attenzioni. Tuttavia, il consiglio dei vivaisti sarebbe quello di tenerla lontana dal Sole diretto.

Crocosmia

Questa bulbosa originaria dell’Africa appartiene alla stessa famiglia dell’Iris, pianta a cui assomiglia parecchio fatta eccezione per i fiori color arancio, giallo e rosso fuoco. La Crocosmia per crescere avrebbe bisogno di un habitat ben soleggiato. Però, se vivessimo in una città in cui d’estate le temperature superano i 30 gradi dovremmo preferire la mezz’ombra.

Canna Indica

Il suo aspetto è particolarmente imponente, con foglie larghe e fiori grandi dai vivaci colori caldi. Per accudirla al meglio dovremmo fare particolare attenzione alla posizione che dovrebbe essere all’ombra totale durante le ore più calde. Al contrario, per la restate parte della giornata avrebbe bisogno di tantissima luce, in modo da produrre costantemente tantissimi fiori.

Indicazioni generali di coltivazione

Quindi, a maggio possiamo piantare queste 4 piante bulbose che ci regaleranno un’estate piena di fiori. Per concludere, ecco qualche altra dritta di coltivazione che sarebbe valida per tutte queste splendide varietà dovremmo:

usare un terriccio soffice e ben drenato con ghiaia, sabbia, torba o argilla espansa;

innaffiare costantemente, soprattutto in primavera e in estate;

evitare di lasciare ristagni d’acqua nel sottovaso o di far asciugare eccessivamente la terra.

Lettura consigliata

