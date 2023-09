Come si vive in Marocco: stipendio medio e costo della vita nel paese africano

In questo articolo vedremo come si vive in Marocco e, in particolare, il costo della vita per chi fosse interessato a trasferirsi, ad andare in vacanza oppure per semplice curiosità.

Il Marocco è uno dei paesi del Nordafrica che più affascina gli europei quando devono scegliere una meta per trasferirsi per un periodo o per andare in vacanza. È un paese ricco di cultura con diverse influenze da tutto il Mondo.

Purtroppo, negli ultimi giorni, è stato protagonista della cronaca per il devastante terremoto che ha provocato migliaia di vittime. Ora andremo a capire quanti soldi servono per vivere in quel paese.

Sono informazioni che possono servire a chi dovesse recarsi in quelle zone per lavoro, per soggiornare per un breve o lungo periodo, per andare in vacanza.

Ovviamente, non serve avere in programma tutto questo per informarsi. Sapere come si affronta la vita quotidiana in un altro paese è utile per fare confronti con il proprio e per ottimi spunti di riflessione sulle proprie finanze.

Come si vive in Marocco: costo della vita per chi arriva dall’Europa

Ci sono diverse zone del paese con differenze legate al costo della vita. Naturalmente, se consideriamo Casablanca, Marrakech o Rabat i costi sono più elevati. Tuttavia, in generale, il costo della vita è inferiore a quello europeo e a quello di molti paesi statunitensi.

La moneta marocchina è il dirham che corrisponde circa a 0,90 euro. Parleremo in euro per facilitare il confronto. Supponiamo un trasferimento in Marocco da parte di un europeo con uno stipendio medio di 1.200-1.300 euro al mese. Il costo dell’alloggio nel paese nordafricano va dai 400 euro, nelle aree più piccole, a 1.000 euro al mese in quelle più famose e più grandi.

Per i trasporti bastano 1 o 2 euro per qualsiasi tratta. Il taxi, invece, costa di più nelle grandi città, ma il costo è sempre inferiore a quello delle metropoli americane ed europee.

Il costo del cibo è quello più basso, nonostante la qualità sia ritenuta molto buona. Pensate che pranzare o cenare in un ristorante prevede in media 10-20 euro a persona. Se ci si ferma in un locale più piccolo bastano anche 5 euro.

Dunque, se si decidesse di trasferirsi in un paese di periferia o in un paesino di provincia in Marocco, una persona potrebbe tranquillamente vivere con circa 800 euro al mese, considerando anche le spese extra, come quelle mediche, le bollette o quelle fatte per semplice piacere.

Quanto costano le case?

Secondo le ricerche, pare che in luoghi come Casablanca una casa possa costare a partire da 1.800 euro al mq. Siamo sui 2.600 euro al mq se si guarda una casa nel centro di Marrakech. Man mano che ci si sposta in luoghi di periferia o paesi piccoli il costo scende a 1.000 al mq. Possiamo dire che una casa popolare in un paesino può costare 25.000 euro, mentre una villa con piscina in città 200.000 euro.