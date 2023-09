Vacanza ad ottobre, un vero affare: 5 mete low cost per un weekend al caldo in autunno

Stai pensando di fuggire al caldo prima che arrivi il piovoso autunno? Ecco qualche località al caldo perfetta per rilassarsi prima dell’inverno.

Sei già rientrata al lavoro e già hai la nostalgia del mare, del sole e delle belle giornate? Allora, perché non andare in una stupenda meta al caldo per godersi il bel tempo fuori stagione? Ottobre è il periodo perfetto per viaggiare, siamo in bassa stagione e i prezzi sono convenienti ovunque. Se prenoti ora puoi accaparrarti un weekend per due persone a meno di 400 €, volo incluso. Dove puoi andare? Vediamo 4 mete economiche e al caldo se vuoi spendere poco!

Spagna e Portogallo, clima mite e ad un passo da casa

Se invece cerchi una città vivace e dal clima leggermente più mite, scegli Siviglia. I voli diretti sono leggermente più costosi di quelli con uno scalo. Puoi approfittarne per fare un bagno fuori stagione a Mazagon, a poco più di 1 ora di auto. Prendere una stanza per 2 notti per 2 persone nei dintorni e con vista mare costa neanche 200 €.

Sempre in territorio spagnolo ma praticamente nel mare ci sono le isole Canarie. Dai prezzi quasi inaccessibili in estate, è ad ottobre che conviene andare. Per dormire bisogna scegliere in quale isola e per questo i prezzi possono variare. Ma ci sono alcuni alloggi a poco più di 100 € ad Antigua sempre per 2 notti per 2 persone.

Spostiamoci in Portogallo, ma rimani sulla costa Sud se vuoi temperature intorno ai 26° gradi. Le mete perfette, Faro, Albufeira e Monte Gordo, quasi al confine con la Spagna. Anche qui i prezzi variano da struttura a struttura, ma si parte da meno di 100 €.

Vacanza ad ottobre: se vuoi andare più lontano in Paesi più esotici

Ci troviamo in territorio tunisino, ma parliamo sempre di un’isola, Djerba. Questa splendida isola del mediterraneo ha il clima mite tutto l’anno. Per questo negli ultimi due anni è diventata una meta molto gettonata fuori stagione. Non ci crederai, ma 2 notti in un resort fronte spiaggia nel primo weekend di ottobre costano sui 150 €.

Finiamo con il Marocco, un luogo molto turistico soprattutto in questo periodo dell’anno. Le temperature sono più sopportabili e sono perfette per godersi un po’ di estate fuori stagione. Oltre Marrakesh e Sharm-el-Sheik puoi andare a Kenitra se vuoi risparmiare ulteriormente. Lungo tutta la costa puoi trovare resort a 4 stelle a prezzi incredibili.

Insomma, ecco perché conviene andare in vacanza ad ottobre, un vero affare da non farsi sfuggire. Sia che tu voglia partire per una settimana che per un paio di giorni, questo è il periodo ideale. Non devi neanche prenotare voli lunghi per visitare posti caldi, alcuni sono proprio dietro l’angolo.

Lettura consigliata

Come rendere bello e accogliente l’ingresso di casa: quanto costa arredarlo e qualche idea creativa