Bastano meno di 15 euro per preparare questi dolci favolosi perfetti per la colazione

Anche in cucina è importante variare e utilizzare prodotti di stagione. Questi tortini con i fichi sono la giusta soluzione per unire gusto e risparmio.

L’autunno ormai alle porte riporta molte persone in cucina. Cucinare, infatti, è una delle grandi passioni degli italiani. D’altronde realizzare cibi sempre più deliziosi e anche un modo per dimostrare affetto e amore alla propria famiglia o ai propri amici. Per questo motivo è importante riuscire a scovare sempre nuove ricette. Un modo per mettere alla prova la propria abilità in cucina e, soprattutto, la propria creatività.

Oggi si andrà alla scoperta di un dolce delizioso a base di fichi. Dolci semplici e anche veloci da preparare, infatti la preparazione di questi dolci ci prenderà circa una ventina di minuti. Si sta scrivendo della pasta sfoglia ripiena di fichi. Ma come si prepara la pasta sfoglia con fichi e soprattutto quanto costa realizzare questo dolce perfetto anche per la colazione? I costi sono importanti dal momento in cui sono tanti a fare attenzione al portafoglio e ai costi sostenuti, anche in cucina.

Come realizzare questi tortini

Per realizzare questo dolce sarà necessario procurarci della pasta sfoglia, dei fichi, un uovo, dello zucchero. Per preparare questo dolce iniziare mettendo lo zucchero in acqua da far bollire in modo da realizzare uno sciroppo che ci servirà per ricoprire i dolci. Prendere, poi, i fichi lavarli, asciugarli e in cui alcuni casi anche pelarli, da ultimo a metà i fichi.

Aiutandosi con un matterello stendere la pasta sfoglia fino a renderla spessa circa 3 o 4 mm. In seguito realizzare quattro dischi di pasta sfoglia da sistemare all’interno di stampini da forno. Al centro della pasta sfoglia bisognerá realizzare un piccolo buco.

Da ultimo, poi, spennellare con l’uovo e bucherellarla. All’interno della cavitá della pasta sfoglia bisognerà distribuire almeno due fichi per ogni tortina. Infine, mettere a scaldare in forno preriscaldato a 200 gradi per una decina di minuti. Questa tortina potrà essere conservata in frigorifero per circa cinque giorni.

Bastano meno di 15 euro per preparare questi dolci favolosi

Ma quanto ci costerà realizzare gusto dolce? I fichi costeranno circa 5 euro al kg a seconda del luogo in cui si vive. Per la pasta sfoglia si potrà scegliere a rotoli tra diverse marche. Solitamente costerà tra i 4 e i 5 euro. Sicuramente una ricetta che si potrà preparare con meno di 15 euro, perfetta per fare felici i bambini ma anche i grandi. Quindi, bastano meno di 15 euro per preparare questi dolci favolosi.

