Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Noi di ProiezionidiBorsa siamo molto attenti al vostro risparmio. Ne abbiamo già parlato in passato (focus qui sulle trappole delle offerte al supermercato) e continueremo a parlarne. Arrivare a fine mese, per molti italiani, si sta rivelando sempre più difficile e, quindi, vogliamo condividere con voi alcuni consigli. Si può fare la spesa settimanale con 30 euro? Sì, se si seguono questi 5 consigli.

Scaricare applicazioni di risparmio

Groupon, “Promo Qui”, “Smart Lista Spesa”, “Volantino Facile” e “Pazzi per le Offerte” sono solo le più diffuse. Sia sull’Apple Store sia su Google Play ci sono moltissime applicazioni del genere che ci presentano i prodotti in offerta vicino a noi.

Andare al supermercato ascoltando musica

L’ascolto della musica è un modo che gli esseri umani usano sia per concentrarsi sia per divertirsi. In questo caso, se ascoltiamo musica nelle corsie restiamo molto più concentrati e non cadiamo in tentazione.

Comprare prodotti e non marche

In generale, dobbiamo comprare dei prodotti e non delle marche. Ciò non vuol dire che dobbiamo a priori escludere le marche dal nostro carrello: dobbiamo solamente prestare molta attenzione.

Una volta a settimana e non di più

Fare un’unica spesa grande alla settimana, invece di tre o quattro piccole, aiuta a risparmiare. Certo, ora con le limitazioni dovute al Covid 19 uscire per fare la spesa è un modo anche solo per fare due passi. Ma non lamentiamoci se poi non risparmiamo.

Attenzione alle offerte

Per noi risparmiatori abituali, le offerte sono una vera manna dal cielo. C’è, però, una grande insidia dietro all’acquisto dei prodotti in offerta: la data di scadenza. Infatti, molto spesso, può capitare che il supermercato metta in offerta un prodotto che sta per scadere. Lo compriamo e ce lo dimentichiamo per qualche giorno in frigo: la frittata è fatta.

Abbiamo sprecato dei soldi. Quindi, compriamo solo prodotti in offerta che consumiamo rapidamente.

In definitiva, si può fare la spesa settimanale con 30 euro? Sì, se si seguono questi 5 consigli.