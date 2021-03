Gli infissi esterni, soprattutto gli scuri, sono decisamente belli e caratteristici, ma richiedono molta più cura delle classiche tapparelle di plastica. Non solo scuri, ovviamente ma anche finestre e portefinestre sono esposte al freddo dell’inverno e ai raggi Uva dell’estate. Economica ma efficace la soluzione detergente per proteggere i nostri infissi e mantenerli belli. A base di olio e aceto. Ricordiamo che, se preveniamo il loro degrado con una manutenzione corretta, nel tempo dureranno di più. E, risparmieremo un sacco di soldi. Vediamo coi nostri Esperti come intervenire usando delle soluzioni fai da te.

Un detergente perfetto per il legno di casa

Economica ma efficace la soluzione detergente per proteggere i nostri infissi, ecologica e atossica, fatta di aceto e olio di oliva. Ecco come prepararla:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

prendiamo un secchio e riempiamolo di acqua tiepida;

aggiungiamo 3 cucchiai di olio di oliva e 2 di aceto bianco;

immergiamo un panno pulito e morbido, privo di parte abrasiva;

strizziamolo e passiamolo sugli infissi;

lasciamo agire e, se necessario, ripetiamo l’operazione di pulizia e lucidatura.

Come pulire le classiche porte interne in noce

Moltissime case adottano ormai le porte interne in noce. Senza ricorrere a prodotti chimici, ma rimanendo in ambito casalingo ed ecologico, potremo intervenire efficacemente con:

la classica cera d’api sciolta in un pentolino e spalmata con un panno morbido;

l’olio di oliva da solo, in quantità minime, direttamente sulla porta e trattato sempre con un panno delicato;

un rimedio veramente antico, che abbiamo imparato da un falegname: acqua e latte. Dosati in parte uguale e distribuiti sulle porte, ridaranno splendore e lucentezza naturali ai nostri serramenti.

Sapone di Marsiglia per gli infissi verniciati

Nel caso in cui avessimo una casa nuova o avessimo ristrutturato con infissi, serramenti e porte in legno verniciato, nessun problema. Il trattamento naturale ed economico fai da te c’è anche per loro: con acqua e sapone di Marsiglia. Fondamentale, però, prima di iniziare la pulizia, rimuovere la polvere ed eventuali depositi di sporco, per non segnare e rovinare la superficie.

Approfondimento

Un prodotto che sembra fare brillare i vetri di casa ma invece li può rovinare