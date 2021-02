Si sente parlare spesso del calcolo della pensione con il sistema contributivo, che in alcuni casi può risultare penalizzante. Esamineremo come calcolare la pensione con il sistema contributivo in base ad una semplice formula con regole di base. Il sistema contributivo riguarda i lavoratori con ingresso in assicurazione generale obbligatoria dal 1° gennaio 1996.

Come calcolare la pensione con il sistema contributivo, una semplice formula

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo è semplice, applicando una formula elaborata da FNP CISL Lombardia e utilizzando le seguenti sigle:

a) PB = pensione contributiva;

b) CT = coefficiente di trasformazione;

c) M = montante contributivo;

Per montante contributivo si intende la somma di tutti i contributi versati nell’intera vita lavorativa. Inoltre, devono essere capitalizzati ad un coefficiente di trasformazione che cresce con l’aumento dell’età. In questo modo, vengono premiati coloro che accedono alla pensione più tardi.

Il tasso applicato è pari alla media mobile su cinque anni del tasso di crescita nominale del PIL.

Coefficienti di trasformazione nel tempo

I coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni tre anni e sono conformi all’adeguamento all’aspettativa di vita.

Ad esempio, per i periodi dal 2016 al 2018 i coefficienti di trasformazione oscillano da un minimo di 4,246% per 57 anni di età; 5,700% a 67 anni di età; fino ad arrivare al massimo di 6,378% per 70 anni di età.

Per i periodi dal 2019 al 2020 i coefficienti di trasformazione oscillano da un minimo di 4,200% a 57 anni di età; 5,700% a 67 anni di età; fino a un massimo di 6,513% a 71 anni di età.

L’aliquota utilizzata per calcolare l’ammontare dei contributi annuali è:

a) per i lavoratori dipendenti il 33%;

b) per i lavoratori autonomi il 20% fino al 2011, poi il 24% dal 2018. Per i lavoratori Cocopro l’aliquota è del 27% per gli anni 2012 e 2013, fino ad arrivare dal 2018 al 33%.

La contribuzione è calcolata su un massimale di reddito, che nel 2021 è di 103.055 euro.

Come calcolare la pensione con il sistema contributivo, una semplice formula così realizzata: PB = CT*M.