È capitato a tutti di sentire il naso pizzicare, lo starnuto si fa desiderare e lo spiacevole fastidio non passa.

Eppure una soluzione c’è. Ecco come fare quando viene da starnutire ma non si riesce proprio a farlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Lo starnuto è il naturale meccanismo di difesa che si attiva quando polvere, virus e batteri rimangono intrappolati nei canali nasali. L’organismo quindi reagisce e tenta di espellerli starnutendo.

Quasi starnuto

Il Dipartimento di Otorinolaringoiatra del Weill Cornell Medical College di New York ha definito il “quasi starnuto” come quel fastidioso pizzicore al naso che si protrae per qualche secondo. Lo studio rivela che soffiandosi il naso con forza la sensazione di starnutire scompare.

Se il rimedio americano non dovesse essere sufficiente, ecco come fare quando viene da starnutire ma non si riesce proprio a farlo.

I rimedi

Possiamo ricorrere ad alcuni antichi trucchi che si racconta siano molti efficaci. Dunque, le spezie come il pepe nero o il cumino aiutano a risolvere il problema. Basterà quindi annusare un vasetto che le contiene. In men che non si dica lo starnuto farà capolino.

Anche con le bibite gassate si può ottenere il medesimo risultato. Se lo starnuto non riesce a manifestarsi, dunque beviamo un bel sorso di una bibita molto frizzante. Può essere anche sufficiente avvicinare un bicchiere colmo della bibita gassata al naso. Le bolle di aria che fuoriescono provocheranno un pizzicore che darà finalmente libero sfogo allo starnuto.

Ancora, molte persone sono sensibili alla menta piperita. Se si hanno a portata di mano delle gomme o mentine si potrà provare a masticarne una. In alternativa si può annusare un dentifricio alla menta. Quindi aprire il tappo del dentifricio ed inspirare a pieni polmoni.

I più temerari utilizzano metodi più aggressivi per indurre gli starnuti. Dunque c’è chi si strappa i peli delle sopracciglia, oppure chi opta per inalare velocemente dell’aria molto fredda. In questa maniera, lo shock termico, stimola l’irritazione delle vie nasali. Il corpo quindi mette in atto il meccanismo di difesa che fa starnutire.

Il consiglio

In ogni situazione si consiglia sempre di avere un fazzoletto a portata di mano per coprire naso e bocca quando si starnutisce. È buona norma lavarsi subito le mani per non diffondere virus e batteri. Ultimamente si suggerisce di starnutire nell’incavo del gomito.

Ebbene ecco come fare quando fare quando viene da starnutire ma non si riesce a farlo.

Approfondimento

Tutti i trucchi per eliminare definitivamente l’odore di fumo in casa o in macchina