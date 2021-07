Molti di noi hanno uno smartphone che usano per lavoro e per le relazioni sociali. Ormai conserviamo dati personali molto importanti sui nostri dispositivi, dalle password del conto alle foto di famiglia, dalle ricette mediche ai nostri segreti più intimi.

Per questo motivo tutti noi dovremmo fare molta attenzione alla sicurezza del nostro dispositivo, dovremmo proteggerlo da eventuali attacchi esterni. Oggi vedremo assieme cosa dobbiamo fare per difendersi e come scoprire se qualcuno sia il nostro telefono è stato spiato.

Un trucco da segnarci per proteggere la nostra privacy

Se siamo sospettosi che qualcuno possa spiare il nostro telefono, la prima cosa da fare è sicuramente cambiare tutte le password e renderle più difficili da decifrare. È sempre meglio scegliere codici alfanumerici senza significato che possano confondere i malintenzionati.

Se i nostri dubbi persistono ancora, possiamo verificare un paio di sintomi che il nostro telefono potrebbe avere e che dovrebbero farci preoccupare.

Innanzitutto, dobbiamo verificare la temperatura della batteria. Se ultimamente si surriscalda e si raffredda difficilmente, potrebbe essere un segno che il nostro telefono è sotto controllo.

Come scoprire se il nostro telefono è spiato

Un altro aspetto da non sottovalutare è se il telefono si scarica improvvisamente dopo poco tempo, apparentemente senza motivo. Questo potrebbe voler dire che alcune app continuano a lavorare anche quando sono in background e potrebbero comunicare dati a qualcuno oppure potrebbero spiare i nostri movimenti. Se abbiamo un dubbio di questo tipo, sarà bene disattivare le app e verificare se la batteria continua a scaricarsi. Se il problema è risolto, potrebbe essere che qualcuno stava rubando i nostri dati.

Grazie a questi semplicissimi consigli tutti noi potremo usare il telefono in maniera sicura, senza rischi di alcun tipo.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo dato un altro importantissimo consiglio da seguire per evitare furti di dati sul nostro telefono.