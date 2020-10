Aeffe è un titolo della moda a Piazza Affari che ha fatto peggio delle prime quindici azioni del settore a livello mondiale, come testimoniato dalla tabella seguente. Da inizio anno, infatti, la società fondata da Alberta Ferretti ha perso circa il 60%, Una performance che non deve sorprendere vista la storia degli ultimi cinque anni del titolo. Qualunque sia l’arco temporale considerato, infatti, Aeffe ha sempre fatto peggio del settore di riferimento.

Nonostante ciò, l’unico analista che copre il titolo ha un giudizio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Qualora, invece, si utilizzi la valutazione basata sui multipli di mercato, alla quotazioni attuali, otteniamo un titolo molto sopravvalutato.

Un titolo della moda a Piazza Affari che ha fatto peggio delle prime quindici azioni del settore a livello mondiale: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 16 ottobre a 0,815 euro in ribasso dello 0,49% rispetto alla seduta precedente.

Come ci si poteva attendere qualunque sia il time frame considerato la tendenza in corso è ribassista. Allo stato attuale una svolta al rialzo è veramente poco probabile. Solo una chiusura giornaliera superiore a 0,85 euro potrebbe dare qualche speranza ai rialzisti. In assenza di un tale segnale di forza, al momento poco probabile, le quotazioni continueranno a scendere verso gli obiettivi indicati in figura.

Guardando tutti i time frame simultaneamente possiamo dire che l’obiettivo più probabile del ribasso in corso si trova in area 0,48/0,5 euro. Su questi livelli si potrebbe pensare di entrare al rialzo sul titolo.

