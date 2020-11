L’istruzione universitaria è diventata, ormai, una parentesi importante nella formazione di ogni persona. Senza un’educazione superiore è estremamente difficile, infatti ,riuscire a trovare un lavoro sia in Italia che all’estero. Non è facile, però, capire come scegliere l’università giusta per realizzare i propri sogni e cosi non sprecare i soldi dell’investimento.

In questo articolo cercheremo di capire come fare attraverso dei consigli utili nel percorso di scelta dell’università.

Cosa non fare quando si sceglie la propria università

Prima di capire come scegliere l’università giusta per realizzare i propri sogni e cosi non sprecare i soldi dell’investimento è necessario fare tabula rasa.

Molte delle concezioni italiane sul concetto università non sono solamente fallaci ma anche problematiche. Prima di tutto per iscriversi all’università non è importante capire cosa ne pensa la gente che conosciamo. O basarsi su dei consigli.

L’impressione delle persone, infatti, può essere fallace. E indurre, quindi, a un pessimo investimento. Secondariamente è importante sottolineare che non è detto che le migliori università siano famose. In particolare quando si tratta di ambiti specialistici.

È meglio, quindi, evitare anche di informarsi sulla televisione o su programmi, magari fatti anche bene, su YouTube.

Infine, è estremamente importante non scegliere l’università in base alla città in cui si vorrebbe vivere. Quel che conta, infatti ,è quel che l’università ha da offrire. E non i costi della zona in cui è ubicata.

Chiunque non potesse permettersi di vivere in città costose può sempre affidarsi a borse di studio o a metodi di finanziamento facilmente accessibili.

I passi necessari per scegliere l’università giusta

Il primo passo è quello di andare a vedere i ranking delle università, internazionali e nazionali, online, nei propri ambiti di interesse. Esistono, infatti, delle piattaforme e dei giornali online specializzati a capire quali sono le migliori università in determinati settori.

È importante, inoltre, stare attenti che tali ranking siano riconosciuti a livello internazionale. E non solamente in ambito nazionale. In tal modo, anche se non si volesse lavorare all’estero, si avrà un titolo riconosciuto a livello internazionale.

Tra i migliori ranking generali vi è QS Rankings. Esistono, comunque, dei ranking specifici in ogni ambito. Per quanto riguarda i ranking in ambito economico esiste, ad esempio, una pubblicazione a livello internazionale, molto famosa, che rilascia ogni anno dei ranking.

Secondariamente è importante guardare dove lavorano gli ex-studenti delle università. Pochi sanno, infatti, che il processo di selezione in un’azienda passa molto più per contatti personali che per selezione per vie formali.

Pertanto, prima di scegliere l’università è preferibile dare un’occhiata su Linkedin ad alcune persone che fanno un lavoro in linea con le nostre aspettative.

Questo secondo aspetto è particolarmente importante. Ciò in quanto è risaputo che alcune aziende assumono per la maggior parte giovani studenti provenienti da determinate università.