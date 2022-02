Siamo ormai arrivati anche alla fine di febbraio. Stiamo entrando nel mese di marzo, quello della primavera, dove tutto si risveglia. Un po’, forse, ci risvegliamo anche noi dal torpore invernale, anche se quest’anno la stagione fredda non è stata poi effettivamente così rigida a livello di temperature. Non tutti siamo meteoropatici, si sa, ma in tanti veniamo comunque condizionati da ciò che vediamo al mattino quando apriamo le finestre. Esattamente come in molti non credono agli oroscopi, ma li leggono nella speranza di un qualcosa di buono.

In questo weekend, l’ultimo del mese, ci saranno buone notizie per due segni in particolare, ma prima di arrivare a loro, partiamo dal segno del periodo. Stiamo parlando ovviamente dei Pesci. I nati dal 20 febbraio al 20 marzo stanno vivendo un momento di alti e bassi. Tra lavoro e amore, in questo fine settimana, dovranno stare attenti. In particolare a quest’ultimo. Infatti, nelle scorse settimane si sono sviluppate situazioni che hanno fatto capire ai Pesci che è il momento giusto per farsi avanti. Non il classico ora o mai più, ma quasi. Alcuni, magari, avranno la possibilità di farlo, facendolo coincidere con il proprio compleanno. Quindi, troviamo il coraggio per un invito a cena o anche semplicemente a pranzo.

Non lasciamo nulla di intentato, perché la situazione giusta potrebbe non ricapitare a breve. I Pesci devono distogliere assolutamente lo sguardo dal lavoro durante questo weekend, perché poi la settimana prossima dovranno affrontare alcuni nodi particolarmente ingarbugliati. Arrivare a lunedì sereni e carichi agevolerà sicuramente.

Il primo passo in amore dei Pesci, Scorpione tra confusione e passione, ma saranno questi due segni ad avere un portafoglio gonfio nel weekend

Lo Scorpione, invece, vivrà un weekend un po’ nel limbo. Non male, ma neppure benissimo. Un po’ di confusione regnerà in alcune coppie. Momenti delicati, fraintendimenti non facilmente risolvibili. Chi lo farà, però, vivrà momenti di altissima passione. Insomma, un litigio che si potrebbe concludere nella maniera migliore possibile per ricompattarsi.

I trionfatori del fine settimana, però, sono due: Acquario e Vergine. I primi potrebbero ricevere una buonissima notizia a livello lavorativo, che poi, parallelamente potrebbe portarli a guadagnare di più. Si potrebbe anche azzardare una giocata un po’ fuori dagli schemi, senza esagerare ovviamente. Il trend, però, pare davvero positivo per il portafoglio dei nati dal 21 gennaio al 19 febbraio.

Anche la Vergine potrà gongolare un po’ da questo punto di vista. Il periodo sembra molto fortunato per quanto riguarda lavoro e soldi e notizie positive potrebbero arrivare in parallelo. Sarà soprattutto chi lavora in proprio e sta sviluppando progetti per i prossimi mesi a ricevere un bell’impulso. Questo rafforzerà ancor di più le proprie convinzioni di percorrere la strada giusta. Il denaro ne sarà la logica conseguenza. Il primo passo in amore dei Pesci, dunque, e buone notizie dal lavoro per Vergine e Acquario, per un weekend da vivere tutto d’un fiato.