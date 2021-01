Come scaricare videogiochi in modo semplice e spesso gratis

I videogiochi sono sempre un piacevolissimo passatempo. Che sia una partita in solitaria ad un gioco di avventura, oppure una battaglia in multiplayer con i propri amici, ormai sono sempre di più le persone che utilizzano questo tipo di prodotto. E in questo periodo in cui si è costretti a stare in casa è ancora più vero. Basta vedere i profitti delle principali aziende videoludiche per capire l’importanza di questo medium in tempo di pandemia.

Fino a qualche anno fa, era comune andare nei negozi a comprare il proprio titolo preferito, e tornarsene a casa con un CD in custodia. Questa sarebbe poi stata accuratamente riposta nella propria collezione di titoli, pronta ad essere sfoggiata di fronte ad altri amici appassionati. Negli ultimi anni, invece, si è fatto strada sempre di più l’acquisto di giochi in formato digitale. Ovvero, senza nessuna confezione, ma che consistono semplicemente in un programma da lanciare sulla propria console (o sul PC). Ora vedremo come è possibile scaricare videogiochi in modo semplice e spesso gratis, direttamente sulle nostre console o PC.

Playstation Network e PS Plus

Innanzitutto, se si parla di console, non è possibile scegliere dove comprare i titoli digitali: bisogna rivolgersi allo store apposito. Quindi se si ha una Nintendo Switch bisognerà andare sul Nintendo eShop, mentre se si ha una Playstation 5 si utilizzerà il Playstation Network. In pochi semplici passaggi, si creerà un account che ci permetterà di acquistare tutti i giochi disponibili sulla console.

Ma come fare per ottenere giochi gratis, soprattutto sull’agognata nuova Playstation 5? Per farlo, è necessario fare un account Playstation Plus, che ha un costo ridotto (59,99€ all’anno) e che è richiesto per giocare online. È una spesa quasi obbligata, dal momento che molti di noi vorranno giocare anche in rete. Oltre a questa funzionalità, il Plus permette ogni mese di scaricare un titolo gratuitamente, senza necessità di pagarlo separatamente. Ecco come scaricare videogiochi in modo semplice e spesso gratis su Playstation 5. Il Plus garantisce anche sconti speciali durante periodi dedicati, motivo in più per cui è qualcosa di imprescindibile.

Come scaricare videogiochi in modo semplice e spesso gratis per i PC gamers

Se invece possediamo un PC, le cose sono ancora più semplici: basterà creare un account su Epic Games Store, il negozio gestito dagli autori del famoso Fornite, e avremo un gioco gratis ogni settimana. Già, per invogliare gli utenti a passare nel loro negozio, Epic Games regala un gioco ogni sette giorni. E senza nessun abbonamento necessario.

Infine abbiamo GOG: si tratta dello Store più grande della rete dopo l’enorme Steam, e molto spesso (anche se in maniera discontinua) regala titoli durante i suoi sconti più importanti. Anche qui basta un account e nessun abbonamento.