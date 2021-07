Tutti quanti conoscono l’assistente vocale di Amazon, Alexa. Una tecnologia che ormai è entrata nelle case di tutti e che permette di attivare una serie di automazioni collegando tra loro alcuni dispositivi specifici. Si può usare Alexa per farsi raccontare una barzelletta, certo: ma anche per far funzionare l’intero ecosistema di smart home installato in casa.

Questo è sicuramente il modo più utile per far funzionare, ad esempio, un Echo Dot piazzato nel salotto. Ma le possibilità dell’assistente vocale sviluppato dall’azienda di Jeff Bezos sono virtualmente infinite. Grazie alle Skills si può potenziare il sistema e l’intelligenza artificiale di Alexa affinché possa svolgere compiti sempre più complessi e specifici. Ma l’ultima novità che alcuni utenti più smaliziati hanno scoperto lascerà a bocca aperta tutti.

C’è infatti un codice segreto che permette di attivare un’abilità particolare dell’assistente vocale: Super Alexa. Si tratta di una sequenza di comandi che abilita una risposta particolare da parte del dispositivo e potrebbe strappare una risata agli utenti più nostalgici. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi spiegheranno oggi come sbloccare la modalità Super di Alexa tramite un trucco che nessuno conosce, e perché è una cosa simpatica che gli appassionati di videogiochi anni ’80 ameranno.

Come sbloccare la modalità Super di Alexa tramite un trucco che nessuno conosce

Basta dire ‘Alexa, su, su, giù giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, start”. Alexa risponderà: “Modalità Super Alexa attivata. Inizializzazione reattori, online. Abilitazione sistemi avanzati, online. Avviare i dongers. Errore. Dongers mancanti. Annullamento”. Per ora questo trucco funziona sicuramente in inglese, mentre in italiano è tutto da testare. Ma di cosa si tratta?

Il codice per l’attivazione della modalità Super è un trucco nato nei videogames e inventato negli anni Ottanta dall’azienda Konami, in particolare da Kazuhisa Hashimoto. Per attivarlo, bisognava riprodurre quella sequenza di tasti sui controller della console. È diventato uno standard di parecchi videogiochi nel corso negli anni. Anche i ‘dongers’ che cita Alexa sono una citazione del popolare gioco League of Legends. In sostanza si tratta dunque di uno scherzo, un piccolo gioco che i possessori dell’assistente vocale possono fare per impressionare gli ospiti. E ora, anche spiegando il perché con un curioso aneddoto!