Come sbloccare il cassetto incastrato, consigli per lubrificare le guide in legno o in metallo

Cassetti storti che rimangono bloccati e sono difficili sia da aprire che da chiudere. Uno scomodo inconveniente che capita proprio quando abbiamo più fretta, ma ecco qualche consiglio per rimediare.

Con il passare del tempo, i mobili in legno massiccio o legno lamellare risentono dell’usura e delle variazioni atmosferiche. A seconda che si tratti di stagioni secche o umide, il legno può gonfiarsi o ritirarsi, creando dei dislivelli. Ma può anche capitare semplicemente che la guida che permette al cassetto di funzionare si sia danneggiata. O ancora, che si sia accumulata della polvere e che ci si sia incastrato qualcosa, anche una piccola scheggia di legno. Insomma, non è così strano che un cassetto faccia fatica a scorrere agevolmente e si può assolutamente rimediare.

Come sbloccare il cassetto incastrato che si chiude sempre storto

Lubrificare le guide del cassetto è quel gesto fondamentale che può risolvere questo antipatico problema. Le guide possono essere di materiali diversi, ci sono quelle con la chiusura rallentata, ad esempio. Ma anche le classiche in metallo che sono due coppie di profilati, installate sul cassetto e nel vano del mobile. Oppure, per i mobili più antichi, troviamo dei binari in legno che fanno scorrere il cassetto. Questi meccanismi diversi richiedono interventi diversi.

Prima di tutto estraiamo sempre il cassetto con cura e osserviamo la guida. A volte, per i modelli più diffusi, anche di mobili economici, potrebbe trattarsi di viti allentate. Avvitiamo tutte le viti e se necessario sostituiamo quelle che girano a vuoto. Eliminiamo l’eventuale polvere, anche dal meccanismo nel vano del mobile, controllando che non sia danneggiato. Dopodiché utilizziamo un lubrificante, va benissimo uno multiuso del supermercato. Evitiamo grassi naturali, perché potrebbero reagire con il materiale della guida e farlo arrugginire.

Guide in metallo e guide in legno, lubrificanti e tipi di grasso diversi

In natura esistono sostanze che hanno naturali proprietà lubrificanti, pensiamo a tutti i tipi di olio vegetale o grasso animale. Ma questi oli e grassi, vista la loro composizione, potrebbero andare a peggiorare la situazione. Quindi facciamo attenzione ai rimedi fai da te, soprattutto quando si tratta di guide di metallo. In alcuni casi possono rivelarsi preziosi alleati, ad esempio per pulire i vetri anneriti della stufa e del camino, ma non in questa situazione.

Se invece il meccanismo di chiusura del cassetto è fatto con dei semplici listelli in legno, si può agire diversamente. In questo caso il modo migliore per evitare che i cassetti si blocchino è quello di incerare i binari. La cera o la paraffina è utilissima per ripristinare il legno danneggiato o che ha perso la sua lubrificazione. Si utilizza anche per riparare i graffi sul parquet e farlo tornare come nuovo. Per facilitare lo scorrimento, prima eliminiamo la polvere e poi procediamo all’inceratura. In alternativa si può utilizzare anche un po’ di talco o del sapone asciutto. Questi materiali secchi non verranno assorbiti dal legno ed eviteremo rigonfiamenti.

Abbiamo visto come sbloccare il cassetto incastrato da soli senza doversi rivolgere per forza al falegname. Questi piccoli interventi casalinghi ci permettono di risparmiare, sfruttando un po’ di abilità nel fai da te. Fa sempre comodo, quando è possibile, evitare di spendere soldi per i lavoretti di manutenzione della casa.