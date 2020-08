Cosa fare se sudiamo troppo. Ecco alcuni consigli!

È normalissimo sudare quando fa caldo, quando si svolge attività fisica, o quando si è nervosi.

È una risposta fisiologica che permette al corpo di abbassare la temperatura, come una sorta di sistema di raffreddamento, controllato dall’ipotalamo.

Cosa fare se sudiamo troppo?

Innanzitutto è bene distinguere tra una condizione normale e una patologia.

Alcune persone soffrono di un disturbo chiamato iperidrosi, che comporta eccessiva sudorazione in ogni momento della giornata e in diverse parti del corpo.

Questa condizione deve essere diagnosticata dal dermatologo e trattata nel modo migliore, spesso con l’uso di antitraspiranti. L’iperidrosi colpisce circa il 2% della popolazione ed esistono diverse casistiche, ma di solito insorge già in giovane età.

Il problema del cattivo odore

Per chi ha una situazione fisiologica e non patologica, è preferibile non bloccare la traspirazione, ma intervenire semplicemente sugli odori, prevenendone la formazione.

In più si può cercare di limitare le cause scatenanti e usare stratagemmi per evitare le macchie sui vestiti.

Quel che ci dà più fastidio è il cattivo odore. Non è il sudore in sé a emanarlo, ma il contatto con i batteri presenti sulla superficie della pelle.

Cosa fare se sudiamo troppo? Dobbiamo preferire vestiti realizzati in materiale traspirante, come lino e cotone. Non tutto il cotone è uguale, dovrebbe essere di buona qualità, quello biologico risulta migliore. Anche alcuni tessuti artificiali (sempre derivanti da materie naturali) si dimostrano altrettanto, se non maggiormente traspiranti e igroscopici. Per esempio abbiamo il Lyocell e il Modal, derivanti dalla cellulosa, o i tessuti realizzati a partire da fibre di bambù.

Esistono inoltre fibre tessili trattate con cloruro d’argento, dalle proprietà antibatteriche e quindi anti-odore.

Non dimentichiamoci dei piedi

Con queste ottime fibre antibatteriche si realizzano anche calze e calzini, che garantiscono un maggior benessere dei piedi. Oltre a combattere gli odori aiutano a prevenire le infezioni micotiche, come ad esempio il piede d’atleta.

In estate è meglio usare sandali e scarpe aperte, quando possibile, anche in questo caso meglio se in materiali naturali. Se le scarpe sono chiuse, è bene che abbiamo la soletta interna estraibile e lavabile. Un’altra buona abitudine è alternare le calzature per farle asciugare completamente dal sudore.

L’alimentazione ha effetti sul sudore?

Pepe, peperoncino e caffeina possono aumentare la sudorazione. Aglio, cipolla e crucifere non fanno sudare di più, ma alterano l’odore del sudore, di solito in modo spiacevole.

Altri cibi che è meglio evitare quando fa caldo sono quelli molto elaborati, molto grassi o molto salati. Tra questi i fritti, i formaggi, carni rosse e insaccati. Non fanno bene le bevande alcoliche, che sono ipercaloriche, aumentano il senso di calore e accrescono la sudorazione.

Sono invece d’aiuto frutta e verdura fresca, ma anche germogli e cereali integrali.

Molto benefiche sono la salvia, la menta e karkadè.

È bene ricordare che se sudiamo tanto occorre reintegrare l’acqua e i sali minerali persi. Quindi non pensiamo di bere meno per sudare meno, può essere molto pericoloso! Dobbiamo anzi bere e idratarci ancora di più.