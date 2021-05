I segni dell’età sul viso non piacciono e si cerca in tutti i modi di limitare i danni del tempo. Ci sono in giro molti rimedi naturali che non sempre soddisfano le esigenze. Ma in questo periodo tutti stanno utilizzando un metodo per il trattamento anti età che elimina le zampe di gallina e fa ottenere un viso sempre giovane. I risultati sono davvero incredibili e non bisogna usare creme o unguenti. Si tratta di una tecnica molto diffusa anche negli ambienti sportivi. Ecco come utilizzarlo.

Taping facciale che cos’è?

In questo periodo tutti stanno utilizzando un metodo per il trattamento anti età che elimina le zampe di gallina e fa ottenere un viso sempre giovane. Il metodo di cui parliamo è il taping facciale che consiste in una tecnica di bendaggi terapeutici.

In pratica consiste nell’applicare delle fasce adesive colorate sui muscoli del viso. Questo sistema permette di alleviare il carico fisiologico e i dolori.

È un metodo originale e anche divertente. Da specificare che è consigliato rivolgersi ad un esperto per le prime applicazioni. Utilizzando questo metodo si effettua una ginnastica facciale passiva che è anche un ottimo rimedio antirughe. Serve a tonificare, risvegliare, distendere i tessuti del viso.

Un nuovo metodo per combattere le rughe senza creme, sieri o altro

Il taping facciale è particolarmente adatto alle pelli spente, mature, segnate dal tempo e dai segni di espressione.

Si tratta di cerotti elastici che non contengono sieri, creme o altri prodotti antirughe. Sono delle bande elastiche composte di due strati: una parte in cotone e una parte adesiva.

Con questo trattamento si solleva leggermente la cute leggermente e la fibra muscolare si riattiva. Le fasce sono un drenante per i tessuti e agiscono sul sistema linfatico e sanguigno.

In effetti, si pratica una specie di massaggio che serve a ridurre i segni del tempo, riducendo sensibilmente le rughe e le cosiddette “zampe di gallina”. I cerotti devono essere tenuti sul viso dalle 8 alle 10 ore. Si consiglia di ripetere l’operazione per almeno 10 giorni e gli effetti saranno duraturi.