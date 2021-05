In quest’ultimo anno in Italia si è passato moltissimo tempo dentro casa. Come del resto è accaduto in tutto il mondo, a causa ovviamente delle restrizioni per contenere la pandemia. Come conseguenza di ciò, oltre ovviamente alle tante altre che si potrebbero citare, c’è il prolungato utilizzo di alcuni elettrodomestici. Basti pensare infatti a quanto siano aumentate le volte che si è deciso di utilizzare il forno, il microonde, e tanti altri strumenti.

Una sporcizia inevitabile

D’altronde si è trattato di una conseguenza inevitabile. Proprio per il fatto che ristoranti, bar e tanti altri esercizi commerciali sono rimasti chiusi, è del tutto normale essersi trovati ad utilizzare la propria cucina molto più di prima. Se l’aspetto positivo potrebbe essere quello di accumulare esperienza nel preparare ricette, quello negativo è senza dubbio legato alla sporcizia. Che, in questi mesi, ha ovviamente proliferato più che mai su tutti gli elettrodomestici di questo angolo di casa. E su uno in particolare. Per questo ecco svelato come sbarazzarsi delle incrostazioni sulle teglie del forno con questi due ingredienti comunissimi e straordinariamente efficaci.

Un rimedio facile ed efficiente

Se c’è un posto che più degli altri viene interessato da calcare e incrostazioni, quello senza dubbio è il forno. Ed in particolare le teglie di questo elettrodomestico. Ed in effetti essendo quest’ultime continuamente a contatto con qualsiasi tipo di cibo e residuo, di certo non ci si può stupire se sono solitamente interessate da questi fenomeni. È proprio per questo che oggi si svelerà un rimedio facile ed efficiente per farle tornare brillanti in men che non si dica. Infatti ecco come sbarazzarsi delle incrostazioni sulle teglie del forno con questi due ingredienti comunissimi e straordinariamente efficaci.

Ovvero il bicarbonato di sodio e l’acqua ossigenata. Sembrerà incredibile ma basteranno questi due comunissimi strumenti per eliminare i residui di sporco dalle teglie e farle tornare pulite come il primo giorno. Per far ciò innanzitutto bisognerà versare per tutta la teglia il bicarbonato, dopodiché si dovrà aggiungere mezzo bicchiere di acqua ossigenata, cercando di distribuirla equamente su tutta la superficie. A questo punto sarà necessario aspettare dai sessanta ai novanta minuti per poi andare a rimuovere il tutto con l’aiuto di una spugna o di un panno. I risultati non si faranno attendere. Provare per credere.