Psicologia finanziaria, 3 date in cui si guadagnerebbero più soldi investendo sui mercati

Le motivazioni che guidano le decisioni economiche potrebbero non essere sempre razionali. Secondo questa teoria, ci sono dei momenti dell’anno e della settimana in cui sarebbe più probabile guadagnare soldi.

I movimenti dei mercati potrebbero avere anche una forte componente irrazionale. Nel corso degli anni gli analisti hanno notato dei pattern che tenderebbero a ripetersi in determinati periodi a causa di ragioni inconsce che spingono gli investitori a comportarsi in un certo modo. Scopriamo, quindi, che cosa dice la psicologia finanziaria in proposito.

3 date in cui sarebbe possibile fare più soldi investendo secondo la psicologia finanziaria: i giorni antecedenti alle festività

Stiamo per avvicinarci ad un periodo di festività e cioè il Natale. Proprio per questo può essere interessante sapere che nei giorni immediatamente precedenti è stato riscontrato che i guadagni tendono ad essere superiori alla media.

Le date di passaggio

L’inizio di una nuova settimana, di un nuovo mese, anno o secolo: tutti quanti momenti che sembrano propiziare il guadagno.

È stato infatti osservato che questo fenomeno sarebbe dovuto all’esistenza di date fisse attorno alle quali si modella il comportamento degli agenti dei mercati finanziari.

Il mese di gennaio

Ebbene sì, anche gennaio sembrerebbe essere un momento in cui i mercati tendono ad essere particolarmente propizi per gli investitori.

Secondo alcune ipotesi, in questo mese si ha circa 1/3 del guadagno dell’intero anno. Questo riguarderebbe soprattutto i titoli delle piccole aziende (small cap).

Investire sui mercati richiede certamente anche l’osservazione di leggi matematiche e di cicli che tendono a susseguirsi di volta in volta e che sarebbe necessario conoscere. Tuttavia, tenere anche conto delle componenti irrazionali del comportamento umano, che lo influenzano, potrebbe essere quasi se non altrettanto importante. Non a caso, i momenti di cui abbiamo parlato sono molto importanti per la scansione del tempo: le feste, le date di passaggio e il primo mese dell’anno, cui ci si affaccia spesso con rinnovato ottimismo.

