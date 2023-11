Nell’ultimo anno Banca Generali ha avuto una performance appena sufficiente. Non stupisce, quindi, che adesso siamo in presenza di azioni sull’orlo del baratro. Cerchiamo di capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni nelle prossime settimane.

I motivi per comprare o non comprare queste azioni

L’attività di Banca Generali è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. Inoltre, le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.

Questo si traduce in una dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione consensuale dell’azienda e delle sue prospettive.

Tuttavia, l’opinione media del consensus degli analisti che seguono il titolo è peggiorata negli ultimi quattro mesi. Allo stato attuale il rating dei 10 analisti che coprono Banca Generali è Neutrale. Anche il prezzo obiettivo medio a un anno è praticamente in linea con le attuali quotazioni visto che la sottovalutazione espressa è inferiore al 5%.

C’è, però, un importante motivo per puntare su Banca Generali ed è il rendimento del suo dividendo che al momento si attesta su livelli superiori al 5%. Quello che preoccupa, però, è il payout che, anche nel corso degli ultimi anni, si è sempre mantenuto su livelli elevati.

Azioni sull’orlo del baratro. Dove è diretto il titolo Banca Generali? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 23 novembre a quota 32,24 €, in ribasso dell’1,01% rispetto alla seduta precedente.

Con la rottura del forte supporto in area 32,28 € potrebbero essersi create le condizioni per un’accelerazione al ribasso. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 31,91 €. In questo il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

Il recupero di area 32,28 €, invece, potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Letture consigliate

Quanto consuma la Play Station e come ridurre i costi